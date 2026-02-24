Genre et âge dans les littératures médiévales (Clermont-Ferrand)

Genre et âge dans les littératures médiévales

Gender and Age in Medieval Literatures

Appel à communications – Call for Papers

15 et 16 octobre 2026 – 15-16 October 2026

Maison des Sciences Humaines

Clermont-Ferrand – France

org. Nathalie Bragantini-Maillard, Dominique Demartini,

Sébastien Douchet, Bénédicte Milland-Bove, Nora Viet.

Placé sous l’égide du réseau LIMA·GE, et soutenu par l’Université Clermont-Auvergne, l’Université Sorbonne Nouvelle, le CELIS, le CERAM et l’IHRIM, ce colloque souhaite explorer, dans les textes du Moyen Âge, les rapports entre genre et âge, « systèmes qui interagissent constamment »[1].

Ces deux catégories, souvent naturalisées et essentialisées malgré leur caractère construit et discursif, déterminent, par leur intersection, des trajectoires individuelles et organisent des rapports de pouvoir inter-individuels et collectifs, de façon spécifique selon les contextes spatio-temporels considérés. Envisagée comme un champ d’interaction entre société, discours et représentations, la littérature du Moyen Âge contribue à notre compréhension des phénomènes sociaux dans l’histoire, dans les mentalités et dans la culture. Dans le même temps, les problématiques sociétales sont constituées en objet poétique, esthétique et discursif par la littérature. C’est le domaine de ces interactions, qui relèvent des études de genre, de la sociopoétique et de la littérature, que le colloque prend comme objet.

Les croisements interdisciplinaires, qui sont au fondement des études de genre et de la sociopoétique, se verront allouer une place importante. Seront en particulier sollicités l’histoire, la sociologie historique, la linguistique, le droit et les sciences médicales, en vue de réfléchir à un socle épistémologique des études de genre et d’âge pour les textes médiévaux en général, sans se limiter à la littérature.

PROBLÉMATIQUES ET AXES D’ÉTUDE

L’intersection des problématiques genre-âge-textes au Moyen Âge nécessite d’envisager trois temporalités enchâssées : celle du (ou des) temps de la vie, elle-même prise dans la temporalité textuelle, elle-même ancrée dans un temps historiquement éloigné du nôtre mais scruté par les outils modernes de la recherche contemporaine (gender studies, ageing studies).

Le croisement entre âge, genre et littérature produit, schématiquement, deux grands groupes d’interrogations, qui, nous l’espérons, se trouveront enrichies par des éclairages permettant de replacer la littérature médiévale dans son contexte historique et intellectuel.

Comment le texte médiéval rend-il compte des temps de la vie et y a-t-il une distinction dans cette construction des âges en fonction du genre ?

La question de la conscience de l’âge et de son axiologie, telle que les textes les expriment, les représentent et les construisent, est au cœur de ce premier faisceau problématique. L’âge est-il genré et relève-t-il d’une perception biologique, du corps, de l’esprit, d’une expérience, ou d’une construction sociale, culturelle et littéraire ? Les âges de la femme, de l’homme, sont-ils différenciés, et selon quels critères ? Obéissent-ils à une logique de genre binaire ou à une logique fluide ? (on pense aux personnages déguisés, travestis, métamorphosés, transgenres, eunuques, etc.). La définition des âges au Moyen Âge se fait souvent, pour les femmes, en fonction du mariage et de la maternité, et pour les hommes, selon leur fonction sociale ou leur accession à une position de pouvoir ou d’autorité politique, morale, spirituelle, etc. L’intersection genre / âge produit des hiérarchies et des systèmes de valeur, des discriminations, des systèmes de domination dont on pourra évaluer la portée. On pourra aussi se demander quels autres facteurs ou paramètres peuvent éclairer cette intersectionnalité particulière (origine géographique, milieu social, handicap, maladie, etc.), ou encore si l’on peut mettre en regard l’âge du vivant humain et l’âge du vivant non humain.

Réciproquement, qu’est-ce que l’âge revendiqué, représenté, construit, peut produire dans le texte médiéval et quelles poétiques implique-t-il ?

La problématique de l’intersection du genre et de l’âge est susceptible de conditionner, modeler le texte littéraire, ou en tout cas d’ interagir avec lui, dans sa forme, son genre, son contenu. Sont concernées par ce faisceau problématique les questions relatives au genre et à l’âge des auteurs / autrices, des personnages dans les univers de fiction, des personnes réelles ou fictives auxquelles la parole littéraire est adressée.

Quelles sont les interférences entre le texte et l’âge de celles et ceux qui le produisent ? Y a-t-il un âge pour écrire, lire, commenter tel ou tel texte ? Existe-t-il une corrélation entre âge et genre textuel, et y a-t-il des genres de vieux, des genres de vieilles, des genres de jeunes, des genres de textes pour tous les âges ? Jeunesse et vieillesse investissent-t-elles les mêmes genres littéraires? Infléchissent-elles la lecture des œuvres ? L’âge agit-il sur les modalités de leur réception aujourd’hui ? Fait-il vieillir ou rajeunir le texte ?

Les communications pourront porter sur les questionnements suivants :

- Axe 1 : Que disent les œuvres littéraires de l’intersection entre genre et âge et comment la construisent-elles ?

- Axe 2 : Quels sont les enjeux sociaux et sociétaux portés par les discours littéraires sur les interactions de genre et d’âge ?

- Axe 3 : Comment le texte littéraire est-il modelé par cette problématique intersectionnelle ?

- Axe 4 : Quels sont les outils conceptuels et méthodologiques qui permettent de construire un socle épistémologique moderne pour l’étude du genre et de l’âge dans les textes médiévaux ?

Le colloque prendra aussi en compte les propositions consacrées à la Basse Antiquité ainsi qu’au XVIe siècle dans une perspective élargie qui permettra de mieux comprendre les phénomènes sur le temps long. À ce titre, toutes les littératures et tous les types de textualité sont les bienvenus, quelles que soient leurs langues d’écriture.

Les projets de communication, d’une longueur de 300 à 400 mots, devront être adressés conjointement, avant le 31 mars 2026, à :

Nathalie Bragantini-Maillard : nathalie.bragantini_maillard@uca.fr

Dominique Demartini : dominique.demartini@sorbonne-nouvelle.fr

Sébastien Douchet : sebastien.douchet@uca.fr

Bénédicte Milland-Bove : benedicte.milland-bove@sorbonne-nouvelle.fr

Nora Viet : nora.viet@uca.fr

ENGLISH VERSION

Held under the auspices of the LIMA·GE network, and supported by the Université Clermont-Auvergne, the Université Sorbonne Nouvelle, CELIS, CERAM and IHRIM, this colloquium seeks to explore the relationships between gender and age — « constantly interacting systems » — within medieval texts.

These two categories, often naturalised and essentialised despite their constructed and discursive nature, intersect to determine individual trajectories and organise inter-individual and collective power dynamics in specific ways according to the spatio-temporal contexts considered. Viewed as a field of interaction between society, discourse, and representation, medieval literature contributes to our understanding of social phenomena throughout history, mentalities, and culture. Simultaneously, societal issues are transformed into poetic, aesthetic, and discursive objects by literature. The colloquium focuses on this intersectional domain, falling within the realms of gender studies, sociopoetics, and literary analysis.

Interdisciplinary approaches, which are fundamental to both gender studies and sociopoetics, will be given significant prominence. Contributions from history, historical sociology, linguistics, law, and medical sciences are particularly encouraged, with a view to reflecting on a modern epistemological framework for gender and age studies in medieval texts in general, without being limited to literature.

THEMES AND RESEARCH AREAS

The intersection of gender, age, and texts in the Middle Ages requires the consideration of three embedded temporalities: the time(s) of a lifespan, itself caught within textual temporality, which is in turn anchored in a historical period distant from our own yet scrutinised through the modern lenses of contemporary research (gender studies, ageing studies).

The intersection of age, gender, and literature produces, schematically, two main groups of inquiries which we hope will be enriched by perspectives that resituate medieval literature within its historical and intellectual context.

1. How does the medieval text account for the stages of life, and is there a gender-based distinction in this construction of age?

The question of age awareness and its axiology, as expressed, represented, and constructed by texts, lies at the heart of this first set of issues. Is age gendered? Does it stem from biological perception—of the body or the mind—from experience, or from a social, cultural, and literary construction? Are the ages of women and men differentiated, and by what criteria? Do they follow a binary gender logic or a fluid one? (Consider, for instance, characters who are disguised, cross-dressed, metamorphosed, transgender, eunuchs, etc.). For women, the definition of age in the Middle Ages is often tied to marriage and motherhood; for men, it is often linked to social function or the attainment of a position of power or authority (political, moral, spiritual, etc.). The intersection of gender and age produces hierarchies, value systems, discrimination, and systems of dominance, the scope of which can be evaluated. We might also ask what other factors or parameters shed light on this specific intersectionality (geographical origin, social background, disability, illness, etc.), or whether the age of the human living being can be compared to that of the non-human living being.

2. Conversely, what can claimed, represented, or constructed age produce within the medieval text, and what poetics does it imply?

The intersection of gender and age is liable to condition or shape the literary text—or at least interact with it—in its form, genre, and content. This set of issues concerns the gender and age of authors, fictional characters, and the real or fictional persons to whom the literary word is addressed. What are the interferences between the text and the age of those who produce it? Is there a specific age for writing, reading, or commenting on a particular text? Is there a correlation between age and textual genre? Are there genres for old men, genres for old women, genres for the young, or genres for all ages? Do youth and old age inhabit the same literary genres? Do they influence the reading of works? Does age affect the modalities of their reception today? Does it "age" or "rejuvenate" the text?

Papers may address the following areas:

- Area 1: What do literary works say about the intersection between gender and age, and how do they construct it?

- Area 2: What are the social and societal stakes carried by literary discourses on the interactions of gender and age?

- Area 3: How is the literary text shaped by this intersectional problem?

- Area 4: What conceptual and methodological tools allow for the construction of a modern epistemological foundation for the study of gender and age in medieval texts?

The colloquium will also consider proposals dedicated to Late Antiquity and the 16th century within a broader perspective, allowing for a better understanding of these phenomena over the longue durée. To this end, all literatures and all types of textuality are welcome, regardless of the language of composition.

Proposals (300 to 400 words) should be sent jointly, before 31 March 2026, to:

Nathalie Bragantini-Maillard : nathalie.bragantini_maillard@uca.fr

Dominique Demartini : dominique.demartini@sorbonne-nouvelle.fr

Sébastien Douchet : sebastien.douchet@uca.fr

Bénédicte Milland-Bove : benedicte.milland-bove@sorbonne-nouvelle.fr

Nora Viet : nora.viet@uca.fr

Comité scientifique / Scientific Committee

Sophie Albert (Sorbonne Université)

Damien Boquet (Aix-Marseille Université)

Chloé Chaudet (Université Clermont Auvergne)

Michèle Clément (Université Lyon II)

Catherine Croizy-Naquet (Université Sorbonne Nouvelle)

Sarah Delale (Université Paris VIII - Vincennes-Saint-Denis)

Rose Delestre (Universités de Genève et Rennes 2)

Patrick Del Duca (Université Clermont Auvergne)

Valentine Eugène (Université Paris Cité)

Yasmina Foehr-Janssens (Université de Genève)

Anne-Isabelle François (Sorbonne Nouvelle – GIS Institut du Genre)

Laurence Harf (Sorbonne Nouvelle)

Nathalie Koble (ENS – PSL)

Françoise Laurent (Université Clermont Auvergne)

Didier Lett (Université Paris Cité)

Laurence Moulinier (Nanterre Université)

Anne Paupert (Université Paris Cité)

Maud Pérez-Simon (Université Sorbonne Nouvelle)

Fabienne Pomel (Université Rennes 2)

Sonia Porzi (Université Clermont Auvergne)

Clara de Raignac (Université de Lille)

Mireille Séguy (Sorbonne Nouvelle)

Marie Sorel (Sorbonne Nouvelle)

Michelle Szkilnik (Sorbonne Nouvelle)

Andrea Valentini (Sorbonne Nouvelle)



[1] Aline Charles et Laurence Charton, « Âges de vie, genre et temporalités. Réflexions historiques et sociologiques », Enfances, Familles, Générations, 17, 2017.