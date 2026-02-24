Regards pluriels sur le bestiaire dans la littérature et les arts / Multiple Perspectives on the Bestiary in Literature and Arts (revue ÉLLiC)

Regards pluriels sur le bestiaire dans la littérature et les arts

Date de tombée (deadline) : 20 mai 2026

Université de Tlemcen – Algérie, Laboratoire de recherche LLC

Appel à contribution pour le Volume 10, N°1 / 2026

La Revue Plurilingue ÉLLiC

Regards pluriels sur le bestiaire dans la littérature et les arts

Coordonné par Zineb MERAD CHAOUCH & Leila SARI MOHAMMED

À la suite du colloque « Regards pluriels sur le bestiaire dans la littérature et les arts » qui s’est déroulé le 8 mai 2024 à l’Université de Tlemcen, le laboratoire de recherche LLC (Langues, Littératures, Cultures) lance un appel à contribution pour le volume 10, N° 1 de la revue plurilingue ÉLLiC (parution du volume : juin 2026).

Depuis toujours, l'animal a été le compagnon fidèle de l'homme, son inspirateur, sa muse secrète dans la vastitude du monde. De la caverne préhistorique à la bibliothèque moderne, les récits relatent cette relation élémentaire, mais indispensable aussi bien à l’homme qu’à l’animal. L’un est né pour vivre avec l’autre.

Les récits de la cohabitation de l’homme avec le règne animal trament une toile riche et complexe à la fois, colorée de symbolisme, de mystère, d’émotion, voire de sentiments puissants à l’égard de ces êtres qui ont toujours accompagné l’homme dans ses moments de tristesse et de joie. Cependant, dans ce rapport particulier se niche le bestiaire littéraire, un monde où les animaux dépassent leur existence organique en devenant soudain des figures emblématiques, symboliques, voire métaphoriques qui révèlent (et animent) vigoureusement l’âme subtile et créatrice de l’humain. Nous citons en ce sens Kalila wa Dimna dont on attribue les origines à l’œuvre indienne Panchatantra et qui fut traduite en arabe sous le règne du calife Al-Mansur au VIIIe siècle par le savant perse Ibn al-Muqaffa.

Qui ne porte pas en soi l’empreinte indélébile et enchanteresse des œuvres littéraires, cinématographiques, artistiques relatant cette relation particulière avec l’animal au cœur de ses souvenirs d’enfance ? Le lapin lorgneur, la souris rusée, le chat balourd, la chèvre insouciante, la fourmi travailleuse, la tortue persévérante, le chien fidèle… deviennent réels dans l’imaginaire des enfants. Dans les récits, les fables éternelles où les animaux tiennent un langage sage ; à travers les belles illustrations de livres d’aventure ou sur les écrans qui éclairent les imaginaires, ces anecdotes ouvrent les horizons de l’être humain vers d’autres mondes où animaux et enfants échangent dans un langage universel de paix et d’amour. N’est-ce pas là des leçons de compassion, de courage, et de sérénité ?

Dans la douceur éclatante de ces pages cornées qu’on tournait, que de personnages fantastiques ont bercé nos soirées, rassuré nos angoisses et provoqué nos émois. Nous en citons :

- Alice aux pays des merveilles (Lewis Carroll -1832-1898- ) et ses rencontres avec des animaux bizarres.

- Heidi (Johanna Spyri – 1827-1901), Heidi et ses amis : Hercule, le chien de son grand-père, Pilou, l’oisillon tombé du nid.

- L’ile au trésor (Robert Louis Stevenson -1850- 1894) et son perroquet bavard.

- Peter Pan (James Matthew Barrie-1860 – 1937) et ses aventures.

- Sans famille (Hector Malo -1830- 1907) et le chien Capi.

- Nicostratos (Éric Boisset -1965- ) …

Des œuvres littéraires, cinématographiques, artistiques, des contes immortels, ont alimenté notre enfance et firent éclore en nous cet amour profond et inconditionnel envers ces compagnons velus, ailés, écailleux ...

Ce volume se propose de plonger dans les sinuosités de ces images parfois mystérieuses du bestiaire, sillonnant la diversité de ces « belles créatures » qui hantent nos pages, nos écrans, nos pensées même et inévitablement notre quotidien et notre culture. Ces représentations symbolisent des allégories, des sentiments très forts, des conflits et des leçons de vie à l’être humain, tout en n’oubliant pas de mentionner qu’ils sont aussi nos « anges » gardiens, les protecteurs de nos mythes, les ultimes témoins de notre histoire et les émissaires de la relation énigmatique que nous avons avec la nature.

Dans ce volume, nous aurons à explorer les différents aspects du bestiaire dans la littérature et les arts (notamment le cinéma), en nous appuyant sur le rôle (et la place qu’il tient) dans notre imaginaire et nos préoccupations existentielles. De l’intelligence de certains primates, à la sagesse du hibou, à l’incroyable disposition cognitive du perroquet, jusqu’à la force et la férocité du lion, chacune de ces diverses créatures animales a contribué à perpétuer la transmission de nos us et coutumes, à maintenir notre identité (mœurs), et notre appartenance au monde.

Ce volume a pour objectif d’articuler sa thématique autour des axes suivants :

1 Mots, mues et muses de la figure bestiaire dans l’imaginaire collectif.

2 Entre le fantastique et la métaphore, le bestiaire tel que l’a toujours dépeint la littérature en transgressant le temps et l’espace.

3 La figure animale dans le texte sacré (le livre saint, Hadith …)

4 Figures animales et leur influence dans la littérature et les arts contemporains.

5 Bestiaire et fiction dans la littérature moderne.

6 Bestiaire dans la bande dessinée.

7 Symbolisme animal dans la littérature :

-dialogue littéraire avec le monde animal.

-bestiaire littéraire et construction de sens.

- l’image animale dans le pouvoir de l’écriture.

- l’animal, principal protagoniste dans les fables, les mythes, les contes de fée et la poésie.

- l’évolution spatio-temporelle de la représentation animale dans la littérature.

8 La figure bestiaire, entre réalité et imaginaire dans le cinéma et le théâtre.

9 Bestiaire littéraire, regards croisés et interactions culturelles.

10 Écriture zoologique et littérature.

11 Figure de l’animal dans la science-fiction entre le fantastique et le mythique :

12 Bestiaire et perspectives scientifiques : exploration du monde animal par la biologie évolutive (ou sciences connexes) dans la littérature.

13 Témoignages : scientifiques, littéraires, vétérinaires, amis des animaux appelés à partager leurs expériences.

Bibliographie indicative

BARATAY Éric, (2023), Écrire du côté des animaux, Éditions de la Sorbonne.

BOUCHARDY Christian, (2021), Bestiaire des proverbes des animaux sauvages, Ed. De Borée.

CHAPOUTHIER Georges et Al. (2011), La question animale. Entre science, littérature et philosophie, Presses universitaires de Rennes.

CHONE Aurélie, (2020), Zoopoétique, Paris, L’Harmattan.

MELETINSKY Eleazar, (2000/1976), tr. angl., The Poetics of Myth, London, Routledge.

MILCENT-LAWSON Sophie, (2019), Un tournant animal dans la fiction française contemporaine ? Pratiques. Linguistique, littérature, didactique [En ligne], 181-182.

MILCENT-LAWSON Sophie, (2020), Imaginaires zoolinguistiques : des langues animales dans la fiction littéraire, Itinéraires. Littérature, textes, cultures, 2020-2 | 2020

PICARD Nicolas, (2023), Discours et langages animaux dans la littérature française, Pratiques. Linguistique, littérature, didactique [En ligne], 199-200.

POIRIER Jacques, (2010), L’animal littéraire. Des animaux et des mots, Presses universitaires de Dijon.

PROPP Vladimir, (1928/1970), Morphologie du conte, trad. fr. par Marguerite Derrida, Tsvetan Todorov et Claude Kahn, Paris, Seuil, « Poétique ».

PROPP Vladimir, (1946/1983), Les Racines historiques du conte merveilleux, tr. fr. par Lisa Gruel-Apert, Paris, Gallimard, « Bibliothèque des sciences humaines ».

Modalités de soumission

Les contributeurs sont invités à soumettre leurs propositions d’articles (après inscription) à l’adresse de la revue : https://journals.univ-tlemcen.dz/ELLIC/index.php/ELLIC/

Les propositions ( en français ou en anglais) doivent suivre le Template de la revue, disponible et téléchargeable sur le site de la revue : https://journals.univ-tlemcen.dz/ELLIC/index.php/ELLIC/about/submission

Calendrier indicatif

Date de tombée (deadline) : 20 mai 2026

Retour des évaluations : 30 mai 2026

Remise des articles définitifs après navettes : 15 juin 2026

Parution : fin juin 2026

La Revue Plurilingue ÉLLiC est publiée par le laboratoire de recherche LLC " Langues, Littératures et Cultures" https://llc.univ-tlemcen.dz/

Adresse : Université de Tlemcen/Algérie

Multiple Perspectives on the Bestiary in Literature and Arts

Deadline: 20 May 2026

University of Tlemcen – Algeria

LLC Research Laboratory

Call for contributions to Volume 10, N.1 / 2026

Revue Plurilingue ELLiC

Multiple Perspectives on the Bestiary in Literature and Arts

Guest-edited by Zineb MERAD CHAOUCH & Leila SARI MOHAMMED

Following the conference on “Multiple Perspectives on the Bestiary in Literature and Arts” which was held on May 8th, 2024 at the University of Tlemcen, LLC Research Laboratory (Languages, Literatures, Cultures) is calling for contributions to the Volume 10, N.1 of the Revue Plurilingue ELLiC (to be published in June 2026).

The animal has always been man’s faithful companion, his inspiration and secret muse in the world’s vastness. From pre-historic cave to modern library, narratives have recounted this basic but essential relation between man and the animal, the former being born to live with the latter.

Tales of the cohabitation of humans with the animal realm weave a rich and complex canvas coloured with symbolism, mystery, emotion, and even powerful feelings towards these beings who have always accompanied humans in their moments of sadness and joy. Indeed, in this particular bond is nestled the literary bestiary, a world where animals transcend their organic existence to suddenly become emblematic figures, symbolic and metaphoric, that reveal (and animate) vigorously the subtle and creative human soul. In this sense, we can cite Kalila wa Dimna whose origins go back to the Indian work Panchatantra translated under the reign of Caliph Al-Mansur in the eighth century by the Persian scholar Ibn al-Muqaffa.

Who has not kept within him the indelible and enchanting mark of literary, cinematographic or artistic works relating this particular relation with animals at the heart of childhood memories? The peeping rabbit, the cunning mouse, the clumsy cat, the carefree goat, the hard-working ant, the persistent turtle, the faithful dog … become real in the children’s imaginary. In these stories, eternal fables, animals talk with wisdom; through the beautiful illustrations of adventure books or on screens that enlighten imaginaries, such anecdotes enlarge the human horizon to other worlds where animals and children speak a universal language of peace and love; offering lessons of compassion, courage and serenity.

In the shining sweetness of these turned pages, what fantastic characters have lulled our evenings, eased our anxieties and stirred our emotions? To cite but a few:

- Alice in Wonderland (Lewis Carroll 1832-1898) and her encounters with strange animals

- Heidi (Johanna Spyri 1827-1901) Heidi and her friends: Hercule, her grand-father’s dog and Pilou, the baby bird that fell out of its nest.

- Treasure Island (Robert Louis Stevenson 1850-1894) and its talkative parrot.

- Peter Pan (James Matthew Barrie 1860 – 1937) and his adventures.

- Sans famille (Hector Malo 1830-1907) and the dog Capi

- Nicostratos (Éric Boisset -1965- ) …

Such literary, cinematographic, artistic works, immortal tales, have fed our childhood and gave birth to deep and unconditional love for these furry, winged or scaly companions…

The present volume proposes to dive into the meanders of these, often mysterious, images of the bestiary, exploring the diversity of the “beautiful creatures” that haunt our pages, our screens, our very thoughts, even and inevitably our everyday life and our culture. These representations symbolise allegories, powerful feelings, conflicts and life-lessons to humans, without forgetting to mention that they are also our guardian “angels”, the protectors of our myths, the ultimate witnesses of our history and the emissaries of our enigmatic relation with nature.

This issue is aimed to explore the different aspects of the bestiary in literature and the arts (cinema), focusing on its role and place in our imaginary and our existential preoccupations. From the intelligence of certain primates to the wisdom of the owl, and the incredible cognitive disposition of the parrot, to the strength and ferocity of the lion, each of these various animal creatures contributed to perpetuate our customs and traditions, to maintain our identity and mores and our sense of belonging.

The themes of this volume aim to articulate around the following axes:

1. Words, shifts and muses of the bestiary figure in the collective imaginary.

2. From the fantastic to the metaphoric, the bestiary as depicted in literature by transgressing time and space.

3. The animal figure in the sacred text (The Holy Book, Hadith…)

4. Animal figures and their influence in contemporary literature and arts.

5. Bestiary and fiction in modern literature.

6. Bestiary in comics.

7. Animal symbolism in literature:

- literary dialogue with the animal world

- literary bestiary and the construction of meaning

- the animal image in the power of writing

- the animal as the main protagonist in fables, myths, fairy tales and poetry

- space-time evolution of animal representation in literature

8. The bestiary figure between reality and imagination in cinema and theatre

9. Literary bestiary, crossed gazes and cultural interactions.

10. Zoological writings and literature.

11. Animal figures in science fiction between the fantastic and the mythical.

12. Bestiary and scientific perspectives: exploring the animal world through evolutionary biology (or connected sciences) in literature.

13. Testimonials: scientific, literary, veterinary, friends of animals sharing their experiences.

How to submit

Contributors are invited to submit their proposed articles (after registering) on the journal website: https://journals.univ-tlemcen.dz/ELLIC/index.php/ELLIC/en/

Articles (in English or in French) should follow the style sheet available on the journal website: https://journals.univ-tlemcen.dz/ELLIC/index.php/ELLIC/en/about/submissions

Important dates

Deadline: 20 May 2026

Peer-reviews: 30 May 2026

Final submission of corrected articles: 15 June 2026

Publication: end of June 2026

The Revue Plurilingue ELLiC is published by LLC research laboratory “Languages, Literatures, Cultures” https://llc.univ-tlemcen.dz/en

Address: University of Tlemcen