Appel à contributions pour la revue GRALIFAH, Varia n°2, vol. 2 (École Normale Supérieure, Gabon)

Appel à contributions GRALIFAH, n°2, vol. 2 (Varia)

------------------

Date limite de soumission des articles :

· Volume de juillet 2026 : 27 avril 2026

GRALIFAH, vous invite à soumettre des articles scientifiques originaux (pour son numéro varia à paraitre en juillet 2026). GRALIFAH est une revue en ligne semestrielle à comité scientifique du groupe de recherche en art, littératures d'expression française, anglaise et hispanique (GRALIFAH) de l’École Normale Supérieure (Gabon). Elle a pour objectif de promouvoir les recherches dans les littératures d’expression française, anglaise, espagnole, les littératures et civilisations diverses, les pratiques artistiques confondues (musique, peinture, dessins, sculpture, photographie). La revue publie aussi des articles originaux dans plusieurs des disciplines connexes en vue de la diffusion des savoirs (didactique, sociologie, psychologie, histoire, sciences de l’éducation, philosophie) Les langues de publication sont le français, l’anglais, l’espagnol et l’allemand. La revue publie en exclusivité, les résultats des journées et colloques scientifiques dans les domaines plus larges des lettres, arts, sciences humaines et sociales.

Recommandations aux auteurs

Le nombre de pages minimum : 12 pages ; maximum : 18 pages. Interligne : 1. Tout manuscrit envoyé à GRALIFAH doit être inédit, c’est-à-dire n’ayant jamais été publié auparavant dans une autre revue. Les normes éditoriales sont à consulter sur Normes éditoriales - GRALIFAH (revuedugralifah.com)

Pour un article issu d’une contribution théorique et fondamentale : Titre, Prénom et Nom de l’auteur, Institution d’attache, Adresse électronique, Résumé en Français, Mots clés, Abstract, Keywords, Introduction (justification du thème, problématique, hypothèses/objectifs scientifiques, approche) ; Développement articulé ; Conclusion ; Références bibliographiques (uniquement la liste des sources présentes dans l’article).

Pour un article qui résulte d’une recherche de terrain : Titre, Prénom et Nom de l’auteur, Institution d’attache, Adresse électronique, Résumé en Français, Mots clés, Abstract, Keywords, Introduction ; Méthodologie ; Résultats ; Discussion ; Conclusion ; Références bibliographiques (uniquement la liste des sources présentes dans l’article)

Comment soumettre un article ?

· La première page doit comporter l’intitulé de l’article, les Prénoms et NOMS des auteurs, leur institution d’affiliation, leur adresse mail, numéro de téléphone WhatsApp (si possible).

· Le résumé ne doit pas dépasser 350 mots. Il doit être succinct de manière à faire ressortir l’essentiel de l’analyse.

· Mots-clés 5 maximum.

· Traduire l’intitulé de l’article en anglais lorsque l’article est rédigé en français. Pour toute autre langue autre que le français, la traduction du titre, du résumé, des mots-clés en français s’impose.

· L'introduction doit fournir suffisamment d’informations de base, situant le contexte dans lequel l’étude a été entreprise. Elle doit permettre aux lecteurs de juger la valeur qualitative de l’étude et d'évaluer les résultats acquis.

· Corps du sujet : Les différentes parties du corps du sujet doivent apparaître dans un ordre logique. (Ex : 1. ; 1.1 ; 1.2 ; 2. ; 2.1 ; 2.2 ; etc.).

· L’introduction, la conclusion et les références bibliographiques ne sont pas numérotées.

· Notes de bas de page ne renvoient pas aux références bibliographiques, mais aux informations complémentaires.

· Citations sont intégrées au texte citant selon les normes APA. [Normes éditoriales - GRALIFAH (revuedugralifah.com)]

Les articles entièrement rédigés en français, en anglais, en espagnol ou en allemand au format A4, et présentés sous forme Word sont attendus à l’adresse suivante avant le 27 avril 2026 : gralifah@gmail.com

Date limite la soumission pour le n°2, vol.2 : 27 avril 2026.

Notification et retour d’instruction des articles aux auteurs : 5 juin 2026.

Envoi des tirés à part : 10 juillet 2026.

Mise en ligne : 15 juillet 2026.



Comité scientifique national

· Pr. Eugénie EYEANG, École Normale Supérieure, Gabon

· Pr. Gilbert ENDAMNE, École Normale Supérieure, Gabon

· Pr Fidèle-Marcellin ALLOGHO-NKOGHE, École Normale Supérieure, Gabon

· Pr. Pamphile MEBIAME-AKONO, Université Omar Bongo, Gabon

· Pr. Théodorine NTO AMVANE, Université Omar Bongo, Gabon

. Pr. Yolande NZANG BIE, Université Omar Bongo, Gabon

. Pr. Paul Achille MAVOUNGOU, Université Omar Bongo, Gabon

· Pr. Joseph TONDA, Université Omar Bongo, Gabon

· Pr. Ludovic OBIANG, IRSH-CENAREST, Gabon

· Pr. Steeve Robert RENOMBO, Université Omar Bongo, Gabon

· Pr. Pierre NDEMBY-MAMFOUMBY, Université Omar Bongo, Gabon

· Pr. Pierre-Claver MONGUI, Université Omar Bongo, Gabon

· Pr Jean François OWAYE, Université Omar Bongo, Gabon

· Pr. Géorice Berthin MADEBE IRSH-CENAREST, Gabon

· Dr. MC, Jean-Aimé PAMBOU, École Normale Supérieure, Gabon

· Dr. MC, Achille-Fortuné MANFOUMBI-MVE IRSH-CENAREST, Gabon



Comité scientifique international

· Pr. Aimée-Danielle LEZOU KOFFI, Félix-Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire

· Pr. Alexie TCHEUYAP, Université de Toronto, Canada

· Dr. MC, Dyhie Amoikon ASSANVO, Félix-Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire

· Pr. Sylvère MBONDOBARI, Université Bordeaux Montaigne, France/ Université Omar Bongo, Gabon

· Pr. Agba Ezéchiel AKROBOU, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire

· Pr. Alain-Joseph SISSAO, CNRST, Burkina-Faso

· Pr. Alice Delphine TANG, Université Yaoundé 1, Cameroun

· Pr Komlan E. ESSIZEWA, Université de Lomé, Togo

· Pr Kouméalo ANATE, Université de Lomé, Togo

· Dr. MC, Kangni ALEMDJRODO, Université de Lomé, Togo