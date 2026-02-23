DILET - Didattica della letteratura, n. 2

The call for papers for the second issue of the journal Dilet is now online. The issue is scheduled for publication in December 2026. Exceptionally, this is an open call for articles, on various topics, which will undergo peer review.

PRESENTATION

Dilet is a biannual peer-reviewed scholarly journal established with the aim of contributing to the consolidation, within the Italian-speaking academic community, of Literature Education as an interdisciplinary, multilingual, and transnational field of research.

Situated at the intersection of literary studies and educational research and characterised by broad intellectual openness, Literature Education has progressively gained recognition in academia through sustained reflection on professional practices and critical debate on the role and disciplinary specificity of literary teaching and literary education across different national cultures.

In line with developments in other countries – where university courses in Literature Education are accompanied by specialised research centres, scholarly journals, and regular conferences – Dilet seeks to serve as a platform for dialogue and dissemination of Italian and international research. The journal promotes a public space for scholarly exchange among researchers from diverse disciplinary backgrounds who share a rigorous and reflective approach to the challenges and potential of literary teaching, and more broadly to the role that literary experience can play in formal, non-formal, and informal learning contexts.

The journal is organised into three sections:

Studies and Research, devoted to theoretical and empirical contributions addressing different educational contexts and levels;

Dialogues, featuring interviews and multi-voiced discussions on topics of particular relevance to the development of the field;

Reviews, dedicated to scholarly journals, book series, and authors of national and international significance.

All articles undergo peer review and are published in open access according to the diamond model (no fees for authors or readers).

Articles for peer review

Articles, between 25,000 and 45,000 characters (including spaces), must be submitted in .docx format. Submissions must be anonymous (the author’s name must not appear either within the document or in the file name) and must strictly comply with the journal’s editorial guidelines (https://ojs.pensamultimedia.it/index.php/dilet/about).

Submissions must be uploaded through the OJS platform at the following link:

https://ojs.pensamultimedia.it/index.php/dilet/about/submissions

Authors will find instructions for registration and access to the platform at this link.

In the appropriate section, authors must also upload a short biographical note and an abstract of approximately 1,000 characters.

Only articles that meet all requirements and are submitted through the journal’s platform will be sent for review.

The deadline for submission is 15 May 2026.

After the deadline, the Editorial Board will send each article to two anonymous reviewers, who will complete the evaluation form online within the established timeframe. Only articles receiving positive evaluations from both reviewers will be accepted. Review reports will be communicated to the authors, together with any required revisions. Only articles revised or supplemented in accordance with the reviewers’ recommendations will be published.

Languages

While the journal aims to contribute to the consolidation of literature education as a field of research within the Italian-speaking context, it also seeks to promote multilingualism and to foster international exchange of ideas and research findings.

For this reason, Italian is used as the working language for editorial and managerial activities. However, the journal is open to publishing articles in other languages, subject to prior agreement with the Editorial Board.

Based on the expertise of the Editorial and Scientific Committees, the editors will decide whether to accept such proposals and whether to publish the article exclusively in the original language or also in translation.

È online la call for papers per il secondo numero della rivista Dilet, la cui pubblicazione è prevista per dicembre 2026. Si tratta, in via eccezionale, di una call per articoli, di tematica varia, che saranno sottoposti a peer review.

PRESENTAZIONE

La rivista Dilet nasce con l’intento di contribuire all’affermazione in area italofona della didattica della letteratura come campo di ricerca interdisciplinare, multilingue e transnazionale. Caratterizzata da una grande ospitalità intellettuale e situata all’incrocio tra studi letterari e ricerca educativa, la didattica della letteratura si è affermata nel mondo accademico grazie alla riflessione sulle pratiche professionali e al dibattito sul ruolo e sulla specificità dell’insegnamento e dell’educazione letteraria nelle diverse culture nazionali.

Sul modello di quanto avviene in altri Paesi, in cui all’istituzione di insegnamenti universitari di didattica della letteratura si accompagna la presenza di centri di ricerca specializzati, di riviste scientifiche e di convegni periodici, Dilet intende diventare una piattaforma di dialogo e condivisione di ricerche italiane e internazionali, istituendo uno spazio pubblico di discussione e di confronto tra studiose e studiosi di diversa formazione, che condividono un approccio riflessivo e scientifico ai problemi e alle risorse dell’insegnamento letterario e, più in generale, al ruolo che l’esperienza letteraria può giocare nei diversi ambienti di apprendimento, formali, non formali o informali.

La rivista è organizzata in tre sezioni: Studi e ricerche, Dialoghi e Recensioni.

La sezione Studi e ricerche ospita i risultati di ricerche teoriche ed empiriche di varia natura, che interessano problemi specifici della didattica della letteratura nei diversi contesti e in ogni grado di istruzione.

La sezione Dialoghi è dedicata alla pubblicazione di interviste o discussioni a più voci intorno a temi di particolare rilievo e interesse per gli sviluppi dell’insegnamento letterario.

L’area delle Recensioni, aperta a pubblicazioni anche del recente passato, intende favorire la conoscenza di riviste, collane editoriali, autrici e autori di diversa provenienza.

Gli articoli sono sottoposti a un processo di revisione tra pari e resi disponibili in formato open access senza costi per lettrici e lettori, autrici e autori (modello diamond).

Articoli da sottoporre a revisione

Gli articoli, di lunghezza compresa tra 25.000 e 45.000 caratteri spazi inclusi, devono essere presentati in formato .docx, devono essere anonimi (non riportare il nome dell’autore o autrice né all’interno del documento, né nella denominazione del file) e rispettare rigorosamente le norme redazionali (https://ojs.pensamultimedia.it/index.php/dilet/about).

Le proposte devono essere caricate attraverso la piattaforma Ojs al seguente link: https://ojs.pensamultimedia.it/index.php/dilet/about/submissions. Qui autrici e autori possono trovare le indicazioni per la registrazione o l’accesso alla piattaforma. Nella sezione dedicata devono pervenire la nota biobibliografica del proponente e l’abstract di circa 1000 caratteri. Verranno sottoposti a revisione solo articoli che rispettano i requisiti e che sono caricati attraverso la piattaforma della rivista.

La scadenza per la presentazione degli articoli è prevista per il 15 maggio 2026.

Alla scadenza prevista, il Comitato editoriale invia l’articolo a due revisori anonimi, i quali compilano la scheda di valutazione direttamente via web entro i termini stabiliti. Sono accettati solo gli articoli per i quali entrambi i revisori esprimono un parere positivo. I giudizi sono comunicati agli autori e alle autrici, unitamente alle indicazioni per l’eventuale revisione. Saranno pubblicati solo gli articoli modificati o integrati secondo le indicazioni dei revisori.

Le lingue

La rivista, che intende contribuire all’affermazione in ambito italofono della didattica della letteratura come campo di ricerca, si propone di valorizzare il plurilinguismo e di favorire lo scambio di idee e di risultati di ricerca a livello internazionale. Va in questa direzione la scelta di ricorrere all’italiano come lingua veicolare delle attività di redazione e di direzione editoriale, e tuttavia di aprire alla pubblicazione di articoli in altre lingue, da proporre di volta in volta alla redazione. Sulla base delle competenze dei comitati editoriale e scientifico, la redazione deciderà se accogliere le proposte e se pubblicare l’articolo esclusivamente nella lingua di partenza o anche in traduzione.