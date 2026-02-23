Appel à communication : « L'humour surréaliste » (Colloque international de Cerisy-la-Salle)



L'humour surréaliste

Appel à communication

Colloque international de Cerisy-la-Salle, 2-6 juin 2027

Deadline : 1er juillet 2026



Parmi les œuvres les plus singulières d’André Breton, on trouve son Anthologie de l’humour noir, qui démontra le rôle important joué par l’humour dans l’inspiration littéraire et artistique du mouvement surréaliste. Ce colloque étudiera ainsi les différentes facettes de cet humour.

Tout d’abord, nous soulignerons sa nature existentielle, c’est-à-dire l’humour comme mode de survie et de préservation de soi face au chaos et à l’absurde. En ce sens, l’humour reflète les angoisses de l’écrivain et de l’artiste surréalistes.

Ensuite, nous nous concentrerons sur la dimension socio-politique de l’humour dans le surréalisme. Dans cette perspective, il révèle une attitude radicalement critique et subversive à l’égard des autorités et des pouvoirs établis. L’Anthologie de l’humour noir fut ainsi interdite en 1940 par le gouvernement de Vichy.

Nous accorderons également une attention particulière à sa composante linguistique, dans la mesure où l’humour surréaliste implique une attitude ludique envers le langage et l’emploi fréquent de calembours. A cet égard, les œuvres de Charles Fourier et d’Alfred Jarry seront prises en considération de manière privilégiée, puisqu’elles exercèrent une influence certaine sur le surréalisme et son esprit frondeur.

Nous mettrons aussi en valeur la nature transgressive de l’humour surréaliste, qui défie les codes moraux traditionnels et exprime souvent les désirs inconscients de l’écrivain ou de l’artiste. L’humour doit donc être saisi comme un mode de libération fondamental par rapport aux normes sociales de comportement.

Enfin, nous analyserons sa signification esthétique, c’est-à-dire le rôle que l’humour joue spécifiquement dans l’art surréaliste. Il constitue en effet l’un des aspects les plus originaux de celui-ci et se distingue à cet égard de la tradition et de l’esprit de l’art occidental depuis les Grecs.

L’humour, pour l’art surréaliste, implique à bien des égards une attitude d’autodérision de l’artiste qui est à la fois de nature conceptuelle et poétique. Il conduit également à l’expression d’un relativisme esthétique qui sera développé après la Seconde Guerre mondiale par d’autres mouvements d’avant-garde, dont Fluxus. L’humour, dès lors, force à mettre en question l’identité de l’œuvre d’art et son statut privilégié dans la culture occidentale. L’influence de Marcel Duchamp fut sur ce point décisive.

Nous accueillerons en premier lieu des communications consacrées au surréalisme des cultures européennes et extra-européennes, mais aussi des études comparatives entre l’humour dadaïste et surréaliste ainsi que des communications qui analysent l’influence de l’humour surréaliste sur des mouvements d’avant-garde postérieurs à lui.

Les propositions de communication (250 mots) accompagnées d’une adresse postale et d’une note bio-bibliographique sont à envoyer à Pierre Taminiaux : taminiap@georgetown.edu et Jérôme Duwa : jerome.duwa@wanadoo.fr avant le 1er juillet 2026.