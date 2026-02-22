Négociations discursives de l'identité et de l'alterité dans le contexte des médias populaires de la connaissance, 1850-1950 (en ligne)

Atelier en ligne dans le cadre du projet DFG «Spectacle, Exihition, Subalternité - Négociations discursives de l'identité et de l'alterité dans le contexte des médias populaires de la connaissance (1850-1950)».

Sous-projet du groupe de recherche DFG «Antitsiganisme et Ambivalence en Europe (1850-1950)»

WORKSHOP 2

HÉTÉRO-REPRÉSENTATIONS DANS LES MEDIAS D'EXPOSITION ET DE PERFORMANCE (1850-1950)

25/26 MARS 2026, EN LIGNE

Le deuxième atelier se penchera sur hétéro-représentations des Sinti*zze et Rom*nja dans les médias d'exposition et de performance. Il s'agira d'examiner comment les constructions de l'altérité sont mises en scène de manière multimodale dans l'opéra/la comédie musicale, la féerie, le vaudeville ou l'exposition universelle, en tant que formats alternatifs de savoir, afin de satisfaire l'envie de voir l'inconnu, l'inhabituel et le spectaculaire. Il s'agit entre autres de définir plus précisément la transmission spectaculaire du savoir en mettant l'accent sur la performativité et l'esthétique multimodale.

Accentuations et champs thématiques possibles :

- Prolongement et fixation de topoï littéraires dans les médias de représentation et d'exposition

- Interactions intermédiales dans le contexte de la transmission populaire du savoir

- Mises en scène multimodales des hétéro-représentations entre spectacularité, subalternité et auto-mutilation

- Relation entre la mise en scène de l'altérité, la figuration/circulation du savoir et la réflexivité médiatique

- Les personnages tsiganes à l'opéra : la construction de l'altérité comme « spectacle transmédia ».

- Les formes de participation et d’implication des Sinti*zze et Rom*nja dans les contextes d’exposition et de performance, en tant qu’expressions d’agency.

L'atelier rassemble des perspectives scientifiques interdisciplinaires sur la question de savoir dans quelle mesure les Sinti*zze et Rom*nja sont les sujets de mises en scène spectaculaires dans les formes de représentation étudiées ou s'ils y sont simplement expo- sés en tant qu'« autres » exotiques et doués pour la musique et la danse. Il s'agit d'examiner dans quelle mesure ces contextes d'exposition et de représentation permettent des options d'auto-représentation et d'auto-autonomisation, par exemple en tant que « per- former » et/ou « entrepreneur » (comme dans le cas de leurs propres performances de danse ou de musique), ou les rendent impos- sibles (comme dans le cas des expositions coloniales).

—

Nous vous prions d'envoyer vos propositions avant le 6 mars 2026 (titre de la conférence, résumé de 500 mots, courte biographie) pour une conférence (max. 30 minutes) aux adresses e-mail : Kirsten.v.Hagen@romanistik.uni-giessen.de et magdalena.watrin@uni-giessen.de

Les contributions de la série d'ateliers seront publiées dans un recueil.

Les langues de l'atelier sont l'allemand, l'anglais et le français.

—

DESCRIPTION DU PROJET

Le projet étudie le rôle particulier des hétéro-représentations des Sinti*zze et Rom*nja dans les médias populaires entre 1850 et 1950, en utilisant des méthodes littéraires, culturelles et médiatiques. L'accent est mis sur la France et l'Espagne, et en particulier sur Paris, l'un des principaux centres de la modernité européenne, où, au cours de la période étudiée, de nom- breux hétéro-représentations des Sinti*zze et Rom*nja sont représentés dans le contexte de la transmission spectaculaire du savoir et du divertissement populaire. Une attention particu- lière est accordée aux romans d'aventure, à la littérature de voyage et aux articles de presse, ainsi qu'aux médias de représentation et d'exposition à grand succès, qui - comme l'opéra, le théâtre populaire ou les expositions universelles - mettent en scène l'Autre étranger de ma- nière spectaculaire. Outre les fonctions spécifiques attribuées aux figures de l’altérité dans les médias de la connaissance populaire, l'accent est mis sur la manière dont ils sont mis en scène, en particulier en tant que figures de frontière et de négociation de la modernité euro- péenne. Nous nous intéresserons également aux premières auto-représentations des Sin- ti*zze et Rom*nja dans leur relation avec les hétéro-représentations étudiées. L'hypothèse est que les hétéro-représentations des Sinti*zze et Rom*nja qui ont un grand impact sur le public recèlent un potentiel d'exclusion, c'est-à-dire une forme particulièrement précaire d'apparte- nance réduite par des procédés de représentation spécifiques, à la suite desquels la subalter- nité des personnes et des groupes de personnes désignés comme Zigeuner, bohemiens, gita- nes, tsiganes, gypsies ou gitanos est établie. D'autre part, dans les mises en scène spectacu- laires, différents médias et sémantiques s'enchevêtrent de telle sorte que, parallèlement à la consécration de l'Autre étranger, des contre-mouvements subversifs apparaissent, qui débou- chent souvent plus tard sur une "réécriture" par les personnes décrites de l'extérieur. Dans ce contexte, l'esthétique du spectaculaire sera examinée quant à sa fonction dans la mise en discours de l'identité et de l'altérité, de l'inclusion et de l'exclusion ainsi que de la subalternité et de l'auto-autonomisation. Le projet est un sous-projet du groupe de recherche DFG «An- titsiganisme et Ambivalence en Europe (1850-1950) », dont l'objectif est d'étudier de manière systématique, historique et interdisciplinaire les liens qui existent entre l'anti-tsiganisme et l'ambivalence en Europe, liens qui n'ont été étudiés que partiellement et de manière discipli- naire. Le titre « Antitsiganisme et Ambivalence » renvoie aux polarités de l'auto-articulation, de l'émancipation et de l'inclusion d'une part, et de la représentation d'autrui, de l'exclusion et de l'élimination d'autre part, qu'il s'agit d'explorer. Nous souhaitons mener cette explora- tion sous la forme d’ateliers en ligne internationaux afin de permettre la plus large participa- tion possible. La hétéro-désignation barrée est parfois utilisée comme un construit auxiliaire pour renvoyer aux discursivisations et aux représentations stéréotypées associées à ce terme, tel qu’il apparaît dans les sources historiques.