The Society for French Studies Postgraduate Conference 2026 - « Lisons-nous encore ? » (King's College London, Royaume-Uni)

The Society for French Studies Postgraduate Conference 2026

« Lisons-nous encore ? »

Vendredi 29 mai 2026

King’s College London

Keynote : Dr Madeleine Chalmers (University of Glasgow)



Appel à communications



Cette année, la Society for French Studies invite les étudiant.e.s de master et les doctorant.e.s à réfléchir de façon imaginative et critique au thème Lisons-nous encore ? Ce colloque annuel sera l'opportunité de partager le travail de recherche de chacun dans un cadre collaboratif et bienveillant. Nous encourageons les communications couvrant toutes périodes historiques, zones géographiques et disciplines des études françaises et francophones.

Cette provocation est une invitation à contester les discours alarmistes au sujet du déclin textuel et herméneutique, au moment où l'ascension fulgurante des grands modèles linguistiques a marqué la fin présumée du statu quo en matière de lecture. Déjouant un certain fatalisme ambiant, la question que nous avons choisie propose d’envisager certaines nuances : et si l'avenir de la lecture était tout sauf une fatalité ? Et s’il ne s’agissait pas d’une inévitabilité préétablie, mais bien d’une question ouverte ? En effet, penser l’impact indéniablement transformateur de la technologie tout en adoptant une conception holistique de la lecture nous permettrait de nous éloigner des prédilections dessinées par les récentes paniques morales. Pensée à l’aune de ces réflexions critiques, notre question — Lisons-nous encore ? — invite à réévaluer les fondements de notre discipline sans se limiter au domaine littéraire ou textuel.

Pour ce faire, nous invitons les participants à examiner les tensions inhérentes à la lecture, qu’elles soient d’ordre culturel, artistique, politique ou socio-économique. Les communications peuvent interroger notre manière de lire, en s’appuyant sur les théories et l’épistémologie de la lecture. Elles peuvent également analyser le rapport du lecteur au texte ou bien la réception de ce dernier, qu’il soit littéraire ou non, dans le passé, le présent ou l’avenir. Compte tenu du contexte mondialisé dans lequel les textes sont produits et diffusés, les questions relatives aux langues mineures et majeures et les thèmes tels que la littérature-monde ou le cinéma transnational sont les bienvenus. Au vu du rôle de la lecture dans la transmission culturelle et linguistique, il est possible de traiter la lecture comme un lieu de résistance et de communauté ou, à l'inverse, comme une source de conflit et de division.

Enfin, les participants peuvent choisir d’examiner la question des archives, en mettant l'accent sur les possibilités offertes par les « lectures » coloniales et anticoloniales au-delà de la théorie postcoloniale. Les communications s’intéressant à la possibilité d’une lecture erronée, à la désinformation et aux erreurs sont vivement encouragées, tout comme celles étudiant les horizons non traditionnels de la lisibilité, le toucher, le son et l'odorat. Les approches linguistiques du thème de la conférence, en particulier celles qui traitent des questions de traduction et d'adaptation sont également les bienvenues.

Les pistes de recherche suivantes peuvent être envisagées :

Lecture et environnement bâti

Lecture et médecine

Lecture et affect

Révisionnisme et relecture

Lecture à voix haute

Modes de lecture (livres physiques vs livres numériques)

Communautés de lecture

Autres modes d'approche des textes (« lecture distante », « non-lecture »)

Lecture dans le texte

La « lecture » comme métaphore

Lecture et narration

Chaque intervention durera 15 minutes, et les intervenant.e.s seront libres de présenter en anglais ou en français.

Le colloque aura lieu en présentiel à King’s College London et la participation sera gratuite, y compris le déjeuner. Les étudiant.e.s membres de la SFS pourront postuler à une bourse (« Research Support Grant ») pour les aider à couvrir leurs frais de déplacement. Nous conseillons aux participant.e.s non-membres de recourir à l’aide de leur institution pour couvrir ces frais-ci. Toutes les informations nécessaires pour devenir membre (à prix réduit pour les étudiant.e.s) se trouvent sur le site de la SFS.

Pour candidater, veuillez envoyer une proposition de communication (300 mots maximum) accompagnée de votre nom, affiliation institutionnelle (si applicable), et niveau d’études à postgraduates@sfs.ac.uk avant le 20 mars 2026.

Si vous avez des questions au sujet de l’accessibilité, n’hésitez pas à contacter les organisateurs, Tobias Barnett (University of Cambridge) and Airelle Amédro (University of Warwick), à postgraduates@sfs.ac.uk.