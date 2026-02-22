L’intelligence artificielle dans la recherche et la réflexion sur la langue (Kassel, Allemagne)

Dans le contexte des philologies, l’intelligence artificielle (IA) se révèle être une ressource aux usages multiples qui fonctionne non seulement comme un outil dynamique, mais aussi comme une source riche de données, de textes et d’idées, voire comme un objet de recherche et d’enseignement (res). L’étude de l’impact de son utilisation sur la structure et sur l’usage de la (des) langue(s) ouvre un vaste champ d’étude transversal. Nous nous focaliserons sur la réflexion du matériel linguistique généré par l’IA et sur l’utilisation de l’IA comme moyen de réflexion sur la langue ou de développement de la conscience linguistique, en faisant dialoguer les disciplines de la linguistique, de la littérature et de la didactique. Cela permettra d’encourager les synergies et de stimuler une réflexion critique sur les opportunités et les défis de l’IA dans l’étude de la langue.

Dans le champ de la linguistique, Groenewald et al. (2024) décrivent l’IA comme « an indispensable tool in linguistics research, revolutionizing the way language is studied, analyzed, and understood » (ibid., 1255). Ainsi de nouvelles recherches d’une précision inimaginable sans l’IA deviennent possibles dans le domaine de l’acquisition du langage, la reconnaissance de modèles linguistiques ou de structures sémantiques (cf. ibid.). En linguistique romane, Martin et al. (2020), Cicero (2023) ou Massaro et Samo (2023), entre autres, s’intéressent à la reproduction du langage dans les grands modèles linguistiques (LLM).Dans les études litteraires, l‘ intérêt pour l’IA s‘est récemment accru, tant sur le plan théorique (voir par exemple Bajohr 2021) que méthodologique (Akazawa et Gius 2025). Les débats portent en particulier sur la capacité de l’IA á créer de la littérature (voir Becker 2024) et les implications sur la notion d’auteur (voir Catani 2023, Meerhoff 2021). Becker (2025) formule la question quelque peu polémique : « Will ChatGPT Be the Author of Your Next Favourite Novel ? ».

Enfin, l‘IA renouvelle la didactique des langues étrangères en offrant une ressource propice au développement réflexif des compétences linguistiques des apprenant·e·s. Si des pistes d’usage réflexif de l’IA ont déjà été explorées par certains didacticiens d‘autres langues (allemand : Ballod 2024 ; anglais : Alfes & Guttke 2024 ; espagnol : Reinhardt 2025), la documentation reste plus rare pour le français, malgré quelques propositions pédagogiques (Ißler & Korell 2025 ; Tokaryk 2023) et premières études empiriques (Barthele 2025 ; Korell et al. 2025).

En définitive, la nécessité de recherches complémentaires s’impose et plusieurs questions mériteraient d’être approfondies, comme par exemple :

• Potentiels et limites de l’IA dans la recherche linguistique : comment l‘introduire de manière ciblée dans la recherche linguistique ? Quelle est la valeur ajoutée par rapport à la recherche sans IA ? Quels défis soulève-t-elle ?

• Pouvoir et influence de l’IA sur le développement linguistique du français : l’IA vs. l’Académie Française ; perspective pluricentrique : quelle(s) variété(s) profite(nt) le plus de l’IA ?

• Quelle est la contribution réelle de l’IA dans l’usage esthétique du français ?

• Comment l’IA reproduit-elle le style littéraire (d’un auteur, d’une époque, d’un genre) et que révèle-t-elle sur nos hypothèses en théorie littéraire ?

• Comment l’IA générative est-elle actuellement utilisée par les enseignant·e·s et apprenant·e·s du français ? Est-elle également exploitée pour le développement de la conscience linguistique et la réflexion sur la langue ?

• Comment l’IA peut-elle (et devrait-elle) être utilisée pour aider les apprenant·e·s à réfléchir sur la langue ? Comment l’IA peut-elle contribuer à la promotion de la compétence métalinguistique dans l’enseignement du français ?

Notre section souhaite promouvoir le recours à l’IA pour développer la réflexion sur la langue française, tout en appelant à une utilisation critique et réfléchie de cette technologie.

—

Nous demandons des propositions de contribution en allemand ou en français, les résumés n’excédant pas 500 mots (bibliographie exclue). La soumission des résumés se fait à l’aide du formulaire ci-joint. Veuillez envoyer votre proposition jusqu’au 15 mars 2026 (date limite) aux adresses suivantes : florian.goedel@uni-marburg.de, tanja.prohl@uni-bamberg.de, janina.reinhardt@uni-marburg.de.

Les notifications d’acceptation seront envoyées avant le 25 mars 2026.

—

Bibliographie

