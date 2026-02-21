Quand le lecteur devient le·a protagoniste : narrations interactives et littératures ludiques

Pour son numéro d’automne, Nuit Blanche propose d’explorer un territoire encore peu arpenté par la revue : celui des narrations interactives, où le·a lecteur·rice n’est plus seulement destinataire du récit, mais en devient acteur·rice, parfois même protagoniste.

Des premiers romans « dont-vous-êtes-le-héros » aux fictions interactives contemporaines, des livres-jeux jeunesse aux thrillers narratifs numériques, ces formes hybrides ont traversé les décennies en se transformant sans cesse. Longtemps cantonnées aux marges ou associées à une littérature dite « mineure », elles n’ont pourtant cessé de se renouveler, touchant aujourd’hui des publics variés et investissant des supports multiples : papier, écran, audio, performance, jeu…

À la croisée de la littérature et du ludique, ces récits inventent de nouvelles manières de raconter et de lire. Ils interrogent la linéarité du texte, fragmentent la narration, multiplient les possibles et déplacent la frontière entre auteur·rice et lecteur·rice. Lire devient alors un geste actif : choisir, explorer, rejouer, parfois échouer, recommencer.

Ce dossier souhaite interroger la richesse et la diversité de ces narrations interactives, notamment à travers les axes suivants (non exclusifs) :

le renouvellement de l’idée même de lecture active, et le brouillage des rôles entre créateur·rice et lecteur·rice ;

l’élargissement du spectre des genres, de la littérature jeunesse à la fantasy, du roman noir aux formes expérimentales ou poétiques ;

la réactivation d’un plaisir rétro ou nostalgique lié au roman-jeu, tout en ouvrant la voie à des formes résolument contemporaines, à l’intersection du livre, du jeu vidéo et du récit numérique ;

la réflexion sur le lectorat comme co-créateur, et sur la place du jeu dans les pratiques littéraires actuelles.

En rendant hommage à ces objets narratifs souvent relégués aux marges, Nuit Blanche poursuit sa mission de mise en lumière des formes populaires, accessibles et inventives, capables de repenser la littérature comme expérience partagée. L’exploration de ces narrations interactives permettra également de tracer des ponts avec la scène des arts littéraires : performance, lecture publique, jeu narratif — autant de pratiques qui mettent en avant la participation et l’inventivité du public.

Ce numéro invite ainsi lecteur·rice·s, auteur·rice·s, critiques et créateur·rice·s à réfléchir ensemble à une question simple et radicale : que se passe-t-il quand la littérature donne les clés au·à la lecteur·rice ?

Articles possibles

Ce numéro accueillera des contributions variées, articulées autour des pistes suivantes :

Articles de fond ou réseau d’œuvres explorant les écritures de l’espoir : formes, langages, héritages, effets critiques.

Portraits d’auteur·rice·s dont les œuvres s’accordent avec la thématiques, d’éditeur.ices travaillant ces questions, de médiateur.ice.s etc.

Réflexions sur les enjeux de traduction dans le corpus.

Analyses de tendances contemporaines, repérables dans les librairies, les maisons d’édition, les festivals.

Critiques d’œuvres récentes inscrites dans cette mouvance.

Rubriques satellites, plus libres, ouvertes à la forme brève, fragmentaire ou interdisciplinaire.

Textes de création explorant la thématique du numéro

Toutes les formes littéraires et narratives sont les bienvenues : roman, poésie, théâtre, bande dessinée, récit graphique, littérature jeunesse, jeux narratifs, balados, récits numériques ou hybrides, performance. Le dossier accueillera également des propositions de vulgarisation destinées à élargir les perspectives critiques auprès d’un lectorat curieux, non spécialiste, mais exigeant.

Modalité de soumission

Les auteur·rices sont invité·es à soumettre une proposition d’article pour le 4 avril 2026, afin de valider la pertinence de l’angle proposé et d’affiner la proposition pour vous assurer les meilleures chances de publications. Cette proposition peut être très brève (quelques lignes), selon les besoins de chacun·e, ou peut être plus étayée, jusqu’à un premier jet du texte souhaité.

Les articles complets sont attendus pour le 22 mai 2026.

Le titre du courriel doit indiquer “soumission 179” et le corps du mail doit nous permettre de connaitre votre nom complet. Merci d’indiquer également votre province ou pays de résidence.

Les textes doivent être rédigés en français.

Les propositions et articles doivent être envoyés à redaction[at]nuitblanche.com.

Chaque texte fera l’objet d’une révision éditoriale et d’une révision linguistique accompagnée de commentaires, avant validation finale.

Un·e auteur·rice publié·e ne peut critiquer ses propres œuvres ou les œuvres publiées dans la même maison d’édition ou collection. Il est également demandé aux auteur·rices de signaler tout possible conflit d’intérêt avec l’auteur·rice ou les auteur·rices mobilisé·es dans le texte.

Les articles sélectionnés pour publication seront rémunérés à hauteur de 35$ par feuillet de 350 mots.