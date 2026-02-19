La parola piegata. Distorsioni del sacro nelle scienze linguistiche, filologiche e letterarie (Padova)
La parola piegata. Distorsioni del sacro nelle scienze linguistiche, filologiche e letterarie
Padova, 26-27 maggio 2026
Il convegno intende esplorare le molteplici forme in cui il sacro – inteso come spazio simbolico, linguistico, culturale e ideologico – è stato riscritto, deformato, trasfigurato. Non si tratta solo di censura o di dispute eresiologiche, ma anche di trasformazioni profonde del senso, operate attraverso strategie letterarie, scelte editoriali, slittamenti linguistici o ricezioni critiche.
Dalla filologia dei testi religiosi trasmessi con varianti ideologiche, alle manipolazioni della retorica sacra nella lingua del potere, fino alle narrazioni letterarie che deviano o sovvertono i codici del sacro, il convegno si propone di riflettere su come il sacro – anche quando appare intatto – sia costantemente esposto a tensioni, piegature, riappropriazioni.
Si invitano studios* interessat* a proporre interventi nell’ambito delle seguenti tre discipline: letteratura, filologia, linguistica.
Modalità di partecipazione
Il convegno è aperto a dottorand* e dottor* di ricerca, assegnist*, docenti a contratto e professor* in discipline linguistiche, filologiche e letterarie. Eventuali proposte provenienti da professori associati o ordinari saranno valutate in via subordinata rispetto a quelle dei giovani studiosi in linea con la natura del convegno, prioritariamente rivolto a giovani ricercatori. L’organizzazione provvederà alla copertura delle spese relative ai pasti. Le spese di viaggio e soggiorno saranno a carico dei partecipanti.
Invio delle proposte
Le proposte dovranno essere inviate entro il 25/02/2026 all’indirizzo: parolapiegata.disll@gmail.com
Il file in formato .pdf dovrà contenere:
• Titolo dell’intervento;
• Abstract (max 300 parole);
• Breve nota bio-bibliografica (max 150 parole);
• Bibliografia essenziale (max 5 titoli).
Comunicazione degli esiti: entro il 25/03/2026
Date del convegno: 26-27/05/2026
Sede: Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari (DiSLL), Università degli Studi di Padova
Lingue accettate: italiano e inglese.
Durata interventi: 20 minuti