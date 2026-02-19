La parola piegata. Distorsioni del sacro nelle scienze linguistiche, filologiche e letterarie

Padova, 26-27 maggio 2026

Il convegno intende esplorare le molteplici forme in cui il sacro – inteso come spazio simbolico, linguistico, culturale e ideologico – è stato riscritto, deformato, trasfigurato. Non si tratta solo di censura o di dispute eresiologiche, ma anche di trasformazioni profonde del senso, operate attraverso strategie letterarie, scelte editoriali, slittamenti linguistici o ricezioni critiche.

Dalla filologia dei testi religiosi trasmessi con varianti ideologiche, alle manipolazioni della retorica sacra nella lingua del potere, fino alle narrazioni letterarie che deviano o sovvertono i codici del sacro, il convegno si propone di riflettere su come il sacro – anche quando appare intatto – sia costantemente esposto a tensioni, piegature, riappropriazioni.

Si invitano studios* interessat* a proporre interventi nell’ambito delle seguenti tre discipline: letteratura, filologia, linguistica.

Modalità di partecipazione

Il convegno è aperto a dottorand* e dottor* di ricerca, assegnist*, docenti a contratto e professor* in discipline linguistiche, filologiche e letterarie. Eventuali proposte provenienti da professori associati o ordinari saranno valutate in via subordinata rispetto a quelle dei giovani studiosi in linea con la natura del convegno, prioritariamente rivolto a giovani ricercatori. L’organizzazione provvederà alla copertura delle spese relative ai pasti. Le spese di viaggio e soggiorno saranno a carico dei partecipanti.

Invio delle proposte

Le proposte dovranno essere inviate entro il 25/02/2026 all’indirizzo: parolapiegata.disll@gmail.com

Il file in formato .pdf dovrà contenere:

• Titolo dell’intervento;

• Abstract (max 300 parole);

• Breve nota bio-bibliografica (max 150 parole);

• Bibliografia essenziale (max 5 titoli).

Comunicazione degli esiti: entro il 25/03/2026



Date del convegno: 26-27/05/2026

Sede: Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari (DiSLL), Università degli Studi di Padova



Lingue accettate: italiano e inglese.



Durata interventi: 20 minuti