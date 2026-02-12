Études littéraires, vol. 54.2-3 : "Les Nouveaux mutants de la culture populaire (XXe-XXIe siècles): sémiologie du désastre et (contre)utopie posthumaniste" (dir. Nathalie Dufayet)

Sous la direction de Nathalie Dufayet

Depuis plus d’un siècle, les figures du mutant, du cyborg, de l’androïde ou du post-humain peuplent les récits de science-fiction, les univers cinématographiques, les séries télévisées et la bande dessinée. Longtemps reléguées au registre du divertissement spectaculaire, ces figures sont devenues des symptômes culturels majeurs : elles donnent forme aux peurs et aux fantasmes contemporains liés au progrès technoscientifique, à l’effondrement écologique, à l’intelligence artificielle et à la redéfinition même du vivant.

À l’heure où les interfaces cerveau-machine, les biotechnologies, les intelli- gences artificielles génératives et la robotique humanoïde ne relèvent plus de la fiction mais d’une réalité émergente, la culture populaire apparaît comme un espace privilégié de mise en récit critique de ces mutations. Les productions culturelles contemporaines n’anticipent pas seulement des mondes futurs : elles traduisent, souvent sur un mode dystopique ou contre-utopique, l’angoisse d’une fin de l’humain tel qu’il s’est pensé jusqu’ici. Le mutant n’y est plus seulement un monstre : il devient une métaphore politique, éthique et ontologique du changement de régime anthropologique.

Ce double numéro d’Études littéraires propose ainsi une exploration transdis- ciplinaire des formes mutantes de la culture populaire, à la croisée des études lit- téraires, culturelles, philosophiques et médiatiques. Du roman à la série télévisée, de la science-fiction « dure » au biopunk, des super-héros de Marvel aux utopies queer, du transhumanisme au posthumanisme critique, les contributions réunies interrogent la manière dont les récits contemporains reconfigurent nos représen- tations du corps, de l’identité, du langage, du pouvoir et du vivant. Elles examinent les figures du mutant comme autant de dispositifs sémiotiques permettant de penser la catastrophe, mais aussi les possibles recommencements : nouveaux corps, nouvelles subjectivités, nouvelles communautés.

Feuilleter la présentation…

—

Sommaire du numéro…

Analyses

Dirigé par NATHALIE DUFAYET

■ NATHALIE DUFAYET – Avant-propos, mutants, mondes possibles et promesses de l’aube posthumaniste ■ MANUELA MOHR – Le misérable mutant : « The Golden Man » de P. K. Dick, de l’intertextualité à la métafiction ■ ADRIEN MALCOR – Saltations 1999. Greg Bear, Greg Egan, David Cronenberg et le mutant « évolutif » ■ PIERRE-ADRIEN MARCISET – Les promesses de la finitude : Le transhumanisme d’Iron-Man contre l’absoluité du souci de Thanos ■ MARJORIE SABBATORSI – Langages mutants : hybridité linguistique et identités posthumaines dans la culture populaire ■ MOHAMED SAMI ALLOUN – Caractérisation théorique de la littérature du posthumain dans le monde francophone extrême contemporain ■ BRUNO VERGNES – Manières d’être mutant : métamorphose et hybridation comme prise de pouvoir des « faibles » dans Game of Thrones ■ LÉON BODIER – Du modèle postmoderne vers une narration post- humaniste : l’utopie d’un collectif queer dans Westworld (HBO, 2016-2022, quatre saisons)

DAVID RIOTON – Se mettre au vert dans un monde queer: Mutation, épidémie et régénération dans Verts et « Les Neuf derniers jours sur Terre » ■ JULIEN TRIBOTTÉ – Mutations furtives : esthétique biopunk et polytique du vivant dans Les Furtifs d’Alain Damasio ■ MARA MAGDA MAFTEI – Mutants, cyborgs, chimères ou post-animaux. Une approche écotechnocritique

LAURA LAFRANCE – Devenir-(post)humain : sublimations corporelles et identitaires dans la production littéraire de Karoline Georges

Entretiens

Entretien avec Ariel Kyrou – Entretien avec Alexandre Moatti – Entretien avec Jean-Gabriel Ganascia – Entretien avec Éric Fourneret – Entretien avec Norbert Merjagnan – Entretien avec Marc Atallah – Entretien avec Carlos Tello

—

Fondée en 1968, Études littéraires est une revue publiée par le Département de littérature, théâtre et cinéma de l’Université Laval. Elle se consacre à la diffusion de la recherche en littérature, dans une perspective interdisciplinaire. Nous vous invitons à nous faire parvenir vos propositions d’articles libres ou de dossiers thématiques à l’adresse suivante : revueel@lit.ulaval.ca">revueel@lit.ulaval.ca

Pour en apprendre davantage sur la revue et ses modalités d’abonnement et de diffusion au Canada et à l’étranger : www.etudes-litteraires.ulaval.ca ; pour la consultation de plus de 98 % des numéros d’Études littéraires en libre accès : https ://www.erudit.org/fr/revues/etudlitt/