Revue de la Société française Shakespeare, n° 43 | 2025 : "Shakespeare à la loupe : l’art du détail"

Sous la direction de Gilles Bertheau et Christine Sukič

Dans l’œuvre shakespearienne et celle de ses contemporains, le détail peut être un mot, un objet du quotidien, un fait ou un moment qui est porteur de signification par le moyen d’une micro-lecture. Toute forme courte, voire minuscule, peut donc constituer un objet d’étude, du sonnet à l’épigramme ou à toute forme gnomique. Les éditeurs des textes shakespeariens savent combien un changement, même minime, sur un mot ou un détail du texte, un signe de ponctuation, un blanc ou une marque sur la page peuvent changer le sens d’une phrase. Il en est de même des manuscrits. Sur scène aussi, l’espace peut se réduire à un lieu où le théâtre est processus de réduction de l’Histoire, mais aussi un ensemble de signes éloquents (gestes, expressions, accessoires, costumes, parties de costumes…). Dans le texte shakespearien se logent aussi de petits objets tels que des pièces de monnaie, bijoux, objets de la vie quotidienne ou ornements qui portent une signification métaphorique ou matérielle, mais aussi de petites créatures telles Queen Mab, Mote ou Puck, voire d’êtres humains caractérisés par leur petite taille, comme Hermia. Enfin, la scène peut être un lieu de réduction lorsque des metteurs en scène s’avisent d’abréger et de résumer Shakespeare ou de faire de son œuvre de courts spectacles. […]

—

Sommaire

Christine Sukič Shakespeare à la loupe : l'art du détail
Introduction

Shakespeare in focus: the art of small things
Introduction

—

Lettres, syllabes, et unités poétiques

Clémence Lescoutre Anglo-Saxon Microcosm vs. Latin Macrocosm: Shakespeare's Defence of Poesy in Monosyllables in Love's Labour's Lost

Laetitia Sansonetti Prolegomena to a translingual study of literary labels: Shake-speares Sonnets and the son(n)et in early modern England

Danila Sokolov The Poetics of Laceration in Shakespeare's Sonnets

Johann Paccou Richard Barnfield's Pastoral Catalogue: Sweet Persuasion and the Profusion of Details in The Affectionate Shepheard (1594)

—

Le détail sur la scène

Dympna Callaghan A Hero in Pieces: Antony and the Colossus

Catherine Treilhou-Balaudé Le costume, un microcosme de la scène shakespearienne ? Généalogies stylistiques et hybridations artistiques sur la scène contemporaine française et britannique

—

Formes abrégées, mondes en petit

Méline Dumot Shakespeare abrégé : Hamlet en trente minutes

Chris Thurman Small South African Shakespeares onscreen

Amy Lidster Shakespeare in Fragments: Culture in Captivity at Ruhleben Internment Camp

James A. Knapp Shakespeare's Human at Scale

—

Fragmentations shakespeariennes au xviiiesiècle

Luisa Signorelli "The Splendour of Particular Passages": Eighteenth-Century Editorial Criticism and the Epitomes of Shakespeare's Genius

Adelaide Pagano Les détails intraduisibles de Shakespeare dans le Fragment sur Shakespeare (1780) de Martin Sherlock

Estelle Rivier-Arnaud Henry Fuseli ou l'art de donner à voir le détail shakespearien

Sébastien Scarpa Objet volant non identifié : Shakespeare, Fuseli et le détail du papillon