Lisa, vol.24-n°61 | 2026 : "La fabrique transculturelle du vivant. Hemingway et l’Amérique hispanique"

L’exploration du concept de transculturalité chez Hemingway telle que menée dans ce numéro spécial, s’inscrit dans une triple dimension : expérientielle, transtextuelle et intersubjective. Dans la perspective d’Hemingway la transculturalité est une pratique inspirée de sa passion pour la nature et pour le voyage. Les possibilités de partage et de transmission que cette ouverture passionnée sur les forces de la vie rend fécondes, marquent l’œuvre à divers degrés d’intensité. Son rapport avec le monde hispanique en général et Cuba en particulier traduit de manière puissante la configuration transculturelle de son écriture et de son itinéraire biographique.

Sommaire

Rédouane Abouddahab et Lucie Valverde La fabrique transculturelle du vivant. Hemingway et l’Amérique hispanique [Texte intégral] The Transcultural Fabric of the Living. Hemingway and Hispanic America

Rédouane Abouddahab La vie en partage : transculturalité et désir transidentitaire chez Hemingway [Texte intégral] A Life to Share: Transculturality and Trans-identitarian Desire in Hemingway

Lucie Valverde « Les pauvres pardonnent tout, sauf l’échec ». Une lecture transtextuelle de Le vieil homme et la mer (1952) d’Ernest Hemingway et Le vieux qui lisait des romans d’amour (1989) de Luis Sepúlveda [Texte intégral] “The poor forgive everything except failure.” A transtextual reading of Ernest Hemingway’s The Old Man and the Sea (1953) and Luis Sepúlveda’s The Old Man Who Read Love Stories (1989)

Renée Clémentine Lucien Ernest Hemingway à Cuba : patrimonialisation, iconisation et démythification [Texte intégral] Ernest Hemingway in Cuba: patrimonialization, iconizing process and demythification

André-Alain Morello Îles à la dérive, entre écopoétique et géopolitique [Texte intégral] Islands in the Stream, in between ecopoetics and geopolitics

Rose Borel Les jeux dans l’œuvre hispano-américaine d’Ernest Hemingway : pratiques et métaphores [Texte intégral] Games as practices and metaphors in Ernest Hemingway’s Hispano-American works