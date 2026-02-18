"La pensée prise aux mots. Génétique linguistique des discours philosophiques (le cas de khôra chez J. Derrida)". Soutenance de Giovanni Zuccarino (Lausanne)

Giovanni Zuccarino soutiendra sa thèse de doctorat

« La Pensée prise aux mots. Génétique linguistique des discours philosophiques(le cas de khôra chez Jacques Derrida) ».

le vendredi 27 février à 16h15 à l’Université de Lausanne (Anthropole 2064).

devant un jury composé de :

Anne-Catherine Simon (Université catholique de Louvain),

Frédéric Cossutta (Université Paris-Est Créteil) e

Benedetta Zaccarello (CNRS, ITEM–ENS).

Rudolf Mahrer (directeur),

Mathilde Vallespir (co-directrice, Sorbonne Université),

La soutenance sera présidée par Gilles Philippe.

—

La thèse propose une « génétique linguistique des textes philosophiques », c’est-à-dire une méthode qui articule linguistique et étude des brouillons afin d’observer comment un discours théorique s’invente dans et par l’écriture. Elle prend pour terrain les archives de Jacques Derrida et suit, au fil des versions, la manière dont il réinvestit et reconfigure, entre 1970 et 1993, la notion platonicienne de khôra. Au-delà du cas derridien, la thèse défend par ailleurs l’hypothèse que si « la philosophie s’écrit » (pour paraphraser Valéry), ce n’est pas seulement au sens où elle produit des textes, mais au sens où l’acte d’énoncer participe, par les contraintes qui lui sont propres (interdiscours, langue, instruments d’écriture et inconscient), de l’invention même de la pensée. Autrement dit, on écrit et on parle afin (et bien souvent avant) d’avoir des idées.