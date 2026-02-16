Soutenance d’Habilitation à diriger des recherches intitulée :

« Chercher, créer : la fabrique du projet, en musique, arts du spectacle et pédagogie ».

Elle se tiendra à l’Université Polytechnique Hauts-de-France (Campus du Mont Houy) à Valenciennes le 24 février 2026 à 14h dans la salle Josquin des Prés de la bibliothèque.

Le jury est composé de :

Yves Bruley, MCF-HDR en histoire et philologie, EPHE,

Amos Fergombé, PR en arts du spectacle, UPHF,

Nathalie Gauthard, PR en arts du spectacle, Paris VIII,

Frédéric Sounac, PR, en littérature comparée, Université de Toulouse Jean Jaurès

Vincent Vivès, PR en littérature française UPHF, garant.

Résumé

Cette habilitation sur travaux s’inscrit dans le champ de la recherche-création en musicologie et en arts du spectacle.

Elle se fonde sur trois axes directeurs :

1- De la réflexion historique à la pratique de la mémoire

2- Les spectacles pour le jeune public

3- La notion d’hybridation

Le dossier de 1026 pages se compose de deux tomes. Le premier (117 pages) retrace mon parcours intellectuel et créatif. Il aborde tour à tour ma formation jusqu’à la thèse, mes activités de recherche-création, enseignements en arts du spectacle et à l’Inspe, recherches en cours et perspectives complétées par un CV détaillé.

Le volume 2, intitulé « Travaux » (856 pages sans les annexes) est consacré à la création : articles scientifiques, compositions musicales pour le concert, la scène ou l’image accompagnées de partitions ou de liens audio et vidéo, certaines de ces œuvres s’inscrivant dans des projets pluridisciplinaires où dialoguent musique, littérature et arts de la scène. Les œuvres citées sont introduites par une présentation du chemin de création de mon activité de compositeur-chercheur. En annexe des articles de presse apportent un éclairage sur la réception de ces productions dans le contexte esthétique actuel.

Vous êtes les bienvenu.e.s pour vous joindre à nous.

Merci de contacter l'auteur avant le 22 février 2026 afin de vous accueillir au mieux et partager un moment convivial autour du pot de soutenance.