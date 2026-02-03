Hudson Moura, L'image-exil. L'expérience du déplacement au cinéma d'après Gilles Deleuze et Maurice Blanchot

Ce livre propose une lecture originale du déplacement à l'écran, où mémoire, altérité et devenir de l’image s’entrelacent pour renouveler notre regard sur le monde contemporain.

Comment représenter une expérience qui échappe au langage ? L'exil, vécu comme déracinement et déplacement, trouve au cinéma un espace de réinvention formelle et sensorielle. L’Image-exil explore les puissances de l’image cinématographique à révéler cette expérience-limite. Ce concept – Image-exil – au croisement du visible et de l’absence, permet de renouveler notre regard sur la représentation du déplacement, de la mémoire et de l’altérité. Issu de recherches menées sur plusieurs années, ce livre interroge les devenirs de l’image à travers quatre réalisateurs majeurs du cinéma mondial : Walter Salles, Andreï Tarkovski, Glauber Rocha et Wim Wenders. En dialogue avec les pensées de Gilles Deleuze, Maurice Blanchot, Henri Bergson, Giorgio Agamben et Walter Benjamin, il propose une lecture inédite du cinéma comme médium de l’exil et offre les moyens de penser l’image au prisme de la condition contemporaine du déplacement.

