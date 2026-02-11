Marie-Sylvie Claude, Entendre le lecteur. Pour une approche socio-didactique de la lecture littéraire au collège et au lycée

Avec la massification du public scolaire, à partir des années 1970, l’enseignement de la littérature est suspecté de mettre en difficulté les élèves issus de milieux populaires. Il met alors en oeuvre des méthodes d’étude des textes censées ne pas dépendre de dispositions lettrées. Mais ces méthodes sont soupçonnées de dérives technicistes. L’enseignable se déplace en conséquence du texte aux transactions texte-lecteur, ce qui conduit, à partir des années 1990, à la lecture littéraire, définie comme va-et-vient entre subjectivation et objectivation du texte. Mais le modèle est accusé, selon qu’on insiste sur l’un ou l’autre pôle, tantôt de l’imposition culturelle d’une bonne lecture, tantôt de populisme pédagogique.

Cet ouvrage propose d’éclairer ces débats en articulant didactique de la littérature et sociologie du curriculum et des apprentissages. Il cherche à entendre le lecteur, les élèves lecteurs divers et ceux qui les font lire, pour mieux comprendre les difficultés de la lecture littéraire et faire émerger des solutions.

Publié avec le soutien de l’Association Les amis de lire et écrire et de l’UMR Litt&Arts - université Grenoble Alpes/CNRS

