Chiara Nifosi, L'Écrivain cartographe. Pour une nouvelle rhétorique de l'espace chez Proust

En quoi la Recherche peut-elle être appréhendée comme une entreprise cartographique ? Ce livre propose de relire le grand roman du Temps et, plus largement, l’ensemble de l’œuvre de Marcel Proust sous cet angle inédit. Bien plus qu’une simple provocation, cette approche privilégiant l’analyse spatiale entraîne la redéfinition profonde de notions centrales dans notre expérience de l’espace – le paysage, le lieu et la carte. Ces concepts, subtilement entrelacés par Proust dans son écriture, cherchent à représenter, avec une fidélité remarquable, ce que signifie être dans le monde et dans le temps. Conçu comme une traversée des grandes étapes de la création proustienne – des traductions de Ruskin aux avant-textes de la Recherche, du temps perdu à celui enfin retrouvé – cet ouvrage place l’auteur en dialogue avec la géographie, la philosophie et la linguistique. Il en résulte une véritable refonte de la rhétorique de l’espace, fondement même de l’univers esthétique et stylistique de Proust.

Publié avec le soutien du CEComp - Centro de Estudos Comparatistas de l'Université de Lisbonne.

Chiara Nifosi est Maître de conférences en Études françaises dans la Faculté des Lettres de l’Université de Lisbonne (FLUL). Ses recherches portent sur la littérature française du XIXe et du XXe siècle.