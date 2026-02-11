Fabrice Teroni, L’ombre du doute. Une analyse des Méditations métaphysiques de Descartes

Les Méditations métaphysiques font partie de ces livres classiques qui méritent d’être régulièrement redécouverts et interprétés, afin d’en faire apparaître toute la richesse et l’actualité à de nouvelles générations de lecteurs. Épousant la structure des Méditations en six chapitres, L’ombre du doute s’efforce de l’éclairer par l’ensemble des écrits de Descartes et les commentaires de son œuvre, en complétant la discussion des thèses et des arguments cartésiens par une attention soutenue à leurs liens avec les débats en philosophie contemporaine. Cette démarche permet à Fabrice Teroni de développer des interprétations souvent originales en abordant successivement la nature du doute, l’argument du Cogito, les preuves de l’existence de Dieu, la théorie du jugement, la connaissance des essences et les rapports entre le corps et l’esprit.

L’ombre du doute se veut à la fois une introduction vivante et accessible à la philosophie de Descartes, un compagnon de lecture des Méditations et un essai sur le prolongement des thèmes cartésiens dans la philosophie moderne et contemporaine.

Professeur ordinaire au département de philosophie de l’Université de Genève, Fabrice Teroni poursuit ses recherches au croisement de la philosophie de l’esprit et de la philosophie de la connaissance, sur les états affectifs et la mémoire. Il a notamment publié Qu’est-ce qu’une émotion ? ; The Emotions: A philosophical Introduction ou encore In Defense of Shame: The Faces of an Emotion.

