Werner Herzog, L’Avenir de la vérité

Traduit de l’allemand par Josie Mély.

« La quête de la vérité est ce voyage vers l’inconnu qui nous distingue des vaches dans la prairie », nous dit Werner Herzog. Le fait est que cette « quête » a toujours animé les sociétés humaines, tel un élan vers l’idéal. Mais face aux manipulations de masse permises par les technologies numériques, au spectre de la désinformation généralisée et à la montée des populismes, cette ère toucherait-elle à sa fin ?

Des fake news de l’Antiquité aux enjeux actuels de l’intelligence artificielle, de la conquête de Mars aux récits d’enlèvement par les extraterrestres, de l’extase des mystiques du Moyen Âge à l’émotion puissante que nous pouvons ressentir devant une œuvre d’art, le réalisateur de Fitzcarraldo sonde, médite, s’interroge. Il en résulte une réflexion pleine d’humour et de lucidité, qui mêle avec virtuosité anecdotes, souvenirs de tournage et érudition. Un livre incandescent, qui fait la part belle aux pouvoirs de la poésie et de la fiction pour nous rappeler que la vérité n’est pas seulement affaire de faits, mais aussi de sensibilité et d’émerveillement.

—

Né en 1942, Werner Herzog est l’auteur d’une œuvre cinématographique immense qui n’a cessé d’interroger la frontière entre documentaire et fiction, réalité et illusion. Il a également publié plusieurs récits de voyage et de tournage, un roman (Le Crépuscule du monde, Séguier, 2022), et ses Mémoires, Chacun pour soi et Dieu contre tous (Séguier, 2024).