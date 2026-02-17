Daniel Wilhem, Mimique

On raconte que la servante de la reine a obtenu du tailleur chinois un délai exceptionnel. L’artisan a promis qu’il veillera pendant quelques jours sur la robe fastueuse dont il aimerait reprendre la coupe. Mais il hésite. Il cherche le bon endroit où il la rangera. Il trouve un coin dans sa boutique. Il attend les mites, et les papillons, qui vont trouer les étoffes les plus rares. Dès le lendemain, le tailleur se met au travail. Il redécoupe, il assemble, il pique, et il repique. Il va jusqu’au bout de son imitation. Sur la nouvelle robe, il reporte patiemment les trous divers qui contiennent ces mystères que la reine et le tailleur, invité au bal du château, découvriront ensemble, puis cacheront au roi et à ses courtisans.

