Olga Lobo, Les combats de Julio Cortázar. Contre-engagement et écritures du chaos

De quoi parle-t-on lorsqu’on affirme l’« engagement » de Julio Cortázar (1914-1984) ? Quel écrivain « engagé » Cortázar était-il ? Telles sont les questions à l’origine de ce livre. Pour y répondre, il nous invite à parcourir les itinéraires d’engagement d’un auteur aux prises avec l’Histoire en train d’avoir lieu, afin de comprendre les nombreux questionnements, à la fois politiques et esthétiques, qui l’ont traversé et ont traversé son œuvre au cours des années 1970. L’expression « Cortázar politique », employée le plus souvent comme allant de soi, est examinée ici dans le but de repenser l’oeuvre de l’auteur à l’intérieur d’une effervescence culturelle, politique et historique, aussi bien latino-américaine qu’universelle.

L’ouvrage cherche à démontrer que les déplacements opérés par l’auteur doivent être compris aussi bien à partir de sa participation aux mouvements d’émancipation latino-américains que dans le cadre d’un changement de paradigme global en devenir. Explorant à la fois l’ouvre de l’auteur et ce monde en mutation, le livre permet ainsi de mieux saisir l’évolution d’un auteur qui écrit et réfléchit son latino-américanisme depuis la France, pays où il habite depuis 1951 et y décède en 1984, après avoir obtenu sa naturalisation en 1981.

Table des matières…

Lire l'Introduction…

Publié avec le soutien du laboratoire ILCEA4 de l'université de Grenoble Alpes et de l'institut des Amériques