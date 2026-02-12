Olga Lobo, Les combats de Julio Cortázar. Contre-engagement et écritures du chaos
De quoi parle-t-on lorsqu’on affirme l’« engagement » de Julio Cortázar (1914-1984) ? Quel écrivain « engagé » Cortázar était-il ? Telles sont les questions à l’origine de ce livre. Pour y répondre, il nous invite à parcourir les itinéraires d’engagement d’un auteur aux prises avec l’Histoire en train d’avoir lieu, afin de comprendre les nombreux questionnements, à la fois politiques et esthétiques, qui l’ont traversé et ont traversé son œuvre au cours des années 1970. L’expression « Cortázar politique », employée le plus souvent comme allant de soi, est examinée ici dans le but de repenser l’oeuvre de l’auteur à l’intérieur d’une effervescence culturelle, politique et historique, aussi bien latino-américaine qu’universelle.
L’ouvrage cherche à démontrer que les déplacements opérés par l’auteur doivent être compris aussi bien à partir de sa participation aux mouvements d’émancipation latino-américains que dans le cadre d’un changement de paradigme global en devenir. Explorant à la fois l’ouvre de l’auteur et ce monde en mutation, le livre permet ainsi de mieux saisir l’évolution d’un auteur qui écrit et réfléchit son latino-américanisme depuis la France, pays où il habite depuis 1951 et y décède en 1984, après avoir obtenu sa naturalisation en 1981.
Publié avec le soutien du laboratoire ILCEA4 de l'université de Grenoble Alpes et de l'institut des Amériques