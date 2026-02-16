Étienne Anheim, Pétrarque, portrait de famille

Pétrarque (1304-1374) est un monument de l’histoire littéraire. Codificateur du sonnet, auteur de la plus importante correspondance du Moyen Âge, philosophe moral et spirituel, il est sans doute l’écrivain le plus imité depuis la Renaissance, de Ronsard à Beckett. À propos de cette œuvre révolutionnaire, tout ou presque semble avoir été écrit. Et pourtant, elle dissimule ce qui la fonde et qui se révèle par la lecture minutieuse des manuscrits et des archives du XIVe siècle : le portrait d’une famille italienne au temps de la peste, de la papauté d’Avignon et des conflits entre guelfes et gibelins.

À travers l’évocation de ses ancêtres, de son père et de sa mère, aux côtés de son frère qui l’abandonne pour devenir moine chartreux, en rêvant à Laure, la femme aimée qui lui tient lieu d’épouse spirituelle et rend invisibles d’autres compagnes, mais aussi dans ses rapports complexes avec son fils, sa fille et le cercle de ses amis lettrés, Pétrarque invente une famille d’encre et de papier dont il est le centre.

Construit comme un roman choral, cet essai raconte la vie de ces femmes et de ces hommes qui ont façonné la figure du premier écrivain moderne. En croisant la sociologie historique, l’anthropologie de la parenté et la poétique, il montre que l’histoire familiale n’est jamais qu’une affaire de récit et que la littérature est toujours une affaire de famille.

