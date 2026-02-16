La maison de Loti (Bulletin de l'Association internationale des amis de Pierre Loti)

Appel à contributions pour le Bulletin de l'Association internationale des amis de Pierre Loti, n° 45 (2026)

Depuis sa réouverture en juin 2025, la maison de Pierre Loti ne cesse d’attirer les touristes, curieux de redécouvrir une maison singulière, « décor magique en 3D dont tout visiteur devient à son insu le héros » (Quella-Villéger : 2023, 425). Après treize ans de travaux, c’est un lieu renouvelé qui est rendu aux visiteurs grâce à un immense effort de restauration, et même de restitution avec le réaménagement de la pagode chinoise. Le succès de cette réouverture, joint à la singularité même du lieu, ne peut que susciter l’intérêt et conduire à s’interroger sur les raisons d’une telle attractivité.

La prochaine livraison du Bulletin de l’Association internationale des amis de Pierre Loti se propose de se saisir de ce moment unique pour évoquer et analyser à nouveaux frais cette maison de famille devenue tentative désespérée d’abolir le temps et l’espace et de faire cohabiter le proche et le lointain, l’Ici et l’Ailleurs. Les propositions de contributions pourront explorer toutes les facettes de la maison de Pierre Loti et s’inscrire dans des axes de réflexion variés, tels que :

La genèse de la maison, dans sa construction et dans son aménagement progressif

L’entreprise de restauration de la maison de Pierre Loti

Le parallèle entre la maison et l’œuvre lotienne

Le rapport au passé, à la famille, à l’Ailleurs… mis en scène dans la maison

La place de la maison dans la construction de l’image publique de Pierre Loti

La maison mise en parallèle avec d’autres maisons d’écrivains, contemporains de Loti ou non

La conservation et la valorisation des maisons d’écrivains…

Ces axes ne sont évidemment pas exhaustifs et toute proposition pertinente sera la bienvenue.

Modalités de soumission :

Les propositions de contributions seront rédigées en français et feront entre 30 et 40 000 signes. Elles respecteront la feuille de styles du Bulletin, jointe à cet appel.

Elles seront à envoyer avant le 20 avril 2026 à l’adresse de la rédaction en chef du Bulletin (redaction.bulletin.aiapl@gmail.com) et feront l’objet d’une lecture par le comité de rédaction.

En cas d’acceptation, elles seront publiées dans le numéro 45 du Bulletin à la fin de l’année 2026.

Bibliographie indicative :

A. Quella-Villéger, Chez Pierre Loti. Le roman d’une maison, Saint-Pourçain-sur-Sioule, Bleu autour, 2023.

O. Delahaye, Pierre Loti à Rochefort. Le temple d’une vie, Paris, Belin, 2014.

B. Vercier et al., La maison de Pierre Loti à Rochefort, Paris, Éditions du patrimoine, 1999.

T. Liot, La Maison de Pierre Loti à Rochefort, 1850-1923, Chauray, Patrimoines et Médias, 1999.

Présentation :

Depuis sa création en 1933, l’Association internationale des amis de Pierre Loti cherche à faire connaître la vie et l’œuvre de Pierre Loti. Elle rassemble chercheurs et amateurs éclairés et soutient toute initiative qui contribuerait à mieux faire connaître cet officier de marine, voyageur infatigable et écrivain de premier plan.

Rédacteur en chef : Anthony GLAISE – redaction.bulletin.aiapl@gmail.com

