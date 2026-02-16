A Room of One’s Own de Virginia Woolf: Echos & Circulations

Pour marquer le centenaire à venir de A Room of One’s Own de Virginia Woolf, nous souhaitons publier un volume collectif réunissant des contributions visant à mesurer et analyser les multiples facettes de l’héritage de ce texte autour du monde. Cet appel à contributions s’inscrit dans le cadre de notre projet de recherche mené depuis 2023, « A Room of One’s Own : Échos et circulations » (https://room.hypotheses.org/), et dans la lignée de trois cycles de séminaires portant sur l’influence qu’a exercée cet essai de Virginia Woolf dans différentes disciplines (2023/2024), et sur sa réception en Europe (2024-2025) et autour du globe (2025-2026).

Les innombrables réappropriations dont A Room of One’s Own a fait l’objet à travers les décennies et les continents montrent à quel point ce texte marque un véritable tournant dans nombre de discours sur les femmes, le genre et la littérature. Mais la diversité de son héritage souligne également que cet essai est chargé de possibles au-delà même de ce sur quoi il porte explicitement. En effet, l’essai a résonné dans la théorie et l’histoire littéraire, mais aussi dans les cercles militants et les luttes féministes, les cultures lesbiennes et queer, dans les pratiques artistiques et muséales, ainsi que dans la culture populaire et auprès du commun des lecteur·rices.

Au cours des dernières décennies, de nombreux travaux ont été consacrés à la réception mondiale de l’œuvre woolfienne, comme en témoignent The Reception of Virginia Woolf in Europe (dirigé par Nicola Luckhurst et Mary Ann Caws, 2002), Woolf Across Cultures (dirigé par Natalya Reinhold, 2004), The Edinburgh Companion to Virginia Woolf and Contemporary Global Literature (dirigé par Jeanne Dubino, Paulina Pająk, Catherine W. Hollis, Celiese Lypka, Vara Neverow, 2021), The Edinburgh Companion to Virginia Woolf and Transnational Perspectives (dirigé par Elisa Bolchi, Maria Rita Drumond Viana, Alice Davis Keane, Monica Latham, Sayaka Okumura, Mine Özyurt Kiliç, 2025). D’autres publications se sont penchées sur certaines des modalités spécifiques de l’héritage woolfien, comme Recycling Virginia Woolf (dirigé par Monica Latham, Caroline Marie, Anne-Laure Rigeade, 2021), Odd Affinities: Virginia Woolf’s Shadow Genealogies (Elizabeth Abel, 2024) ou encore le numéro spécial n°99 du Virginia Woolf Miscellany, « Portmanteau Woolf » (dirigé par Shilo McGiff & Valérie Favre, 2022). Tandis que la postérité d’A Room of One’s Own dans l’espace atlantique anglophone a donné lieu à une monographie en langue française, Virginia Woolf et ses petites sœurs : Un lieu à soi et sa postérité (Valérie Favre, à paraître en mars 2026).

Néanmoins, un ouvrage synthétique centré exclusivement sur la réception d’A Room of One’s Own autour du monde manque encore dans le paysage des études woolfiennes. L’ambition d’une telle étude n’est pas seulement transnationale mais aussi méthodologique et interdisciplinaire, et déborde largement la seule perspective de l’histoire littéraire. Dans le cas spécifique de la réception d’A Room of One’s Own, on pourra notamment tâcher de répondre aux questions suivantes : quelles traductions spécifiques de A Room of One’s Own ont marqué l’histoire des réceptions nationales ? Comment l’essai a-t-il été reçu dans la presse ? Quelles afterlives A Room of One’s Own a-t-il rencontrées sur les planches de théâtre, dans les romans graphiques, au musée, dans la fan fiction ou sur les réseaux sociaux ? En quoi A Room of One’s Own a-t-il été un outil d’émancipation pour les femmes, et pour quelles femmes, dans différents contextes culturels et politiques ? Comment peut-on retracer la réception de l’essai dans les cercles de lecteur·rices ordinaires ? Les mésinterprétations de l’essai n’ont-elles pas aussi leur productivité, et si oui que nous apprennent-elles sur A Room of One’s Own en particulier, et sur la réception en général ? Les produits dérivés ne témoignent-il pas aussi d’une réception de l’œuvre et si oui, de quelle manière ? Quelles objections et ré-visions cet essai a-t-il suscitées et comment ont-elles influencé sa réception ?

Les axes dans lesquels pourront s’inscrire les contributions incluent, mais ne se limitent pas, aux enjeux suivants :

-traductions spécifiques de AROO ayant marqué l’histoire de la réception de l’essai

-éditions de AROO, histoire du livre, culture matérielle

-analyse d’une réécriture ou d’une adaptation de AROO peu commentée jusqu’à présent

-afterlives dans les arts et la culture populaire (iconisation, marchandisation)

-réception et circulation d’AROO dans les journaux, les médias ou les réseaux sociaux

-AROO et le commun des lecteur·rices (cercles de lecture, books clubs, librairies)

-appropriations et révisions d’AROO par les féminismes et les cultures lesbiennes et queer



Pour répondre à cet appel, merci d’envoyer un titre et un résumé de 1000 à 1500 mots, accompagnés d’une bibliographie critique et d’une courte note bio-bibliographique, d’ici le 15 mai 2026, à l’adresse : woolfianroom@gmail.com

Réponse d’ici le 15 juin 2026.

Article de 7000 mots (bibliographie comprise) à renvoyer pour le 15 septembre 2026.