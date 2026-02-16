Un siècle de francophonie transatlantique : la Maison des étudiants canadiens comme carrefour de diplomatie culturelle (1926-2026)

À l’occasion du centenaire de la Maison des étudiants canadiens à Paris, fondée en 1926 au sein de la Cité internationale universitaire, ce colloque entend réfléchir à un siècle de circulations intellectuelles et artistiques entre la France, le Québec et le Canada. La Maison, conçue dès l’origine comme un espace de rencontre, de formation et de diplomatie culturelle, a accueilli des générations d’étudiant.e.s dont les parcours ont profondément marqué les échanges transatlantiques, mais surtout la francophonie. Ce colloque s’inscrit dans un ensemble élargi d’activités commémoratives, dont une exposition et un livre du centenaire consacrés aux parcours inspirants et aux contributions culturelles nés des séjours transformateurs des ancien.ne.s résident.e.s de la Maison.

Cet événement compte réunir professeur.e.s, chercheur.euse.s, doctorant.e.s ou autres professionnel.le.s issu.e.s des domaines des lettres, des arts et des sciences humaines afin d’interroger les multiples formes qu’ont prises, depuis un siècle, les relations culturelles et universitaires entre la France, le Québec et le Canada. Les communications pourront aborder l’évolution historique des échanges académiques, l’incidence qu’a pu avoir la mobilité étudiante et artistique, les représentations littéraires et artistiques de la traversée, de l’échange et de l’altérité transatlantiques, ou encore le rôle des institutions, des maisons d’édition, des réseaux intellectuels et culturels dans la construction d’un espace francophone de circulation de savoirs communs aux deux continents.

L’objectif de ce colloque interdisciplinaire est ainsi de mettre en lumière la manière dont la Maison des étudiants canadiens de Paris a servi d’observatoire privilégié des transformations du monde académique, mais aussi de laboratoire où se sont expérimentées de nouvelles formes de coopération, de création et de diplomatie culturelle francophones.

Les thématiques suivantes sont données à titre d’exemples, sans toutefois s’y limiter :

· Les relations France-Québec et France-Canada ;

· Les littératures et arts francophones ;

· La francophonie ;

· Les amitiés, les correspondances transatlantiques francophones ;

· Le mentorat littéraire et artistique francophones ;

· Les échanges académiques et culturels entre la France, le Québec et le Canada ;

· L’histoire de la littérature et de l’édition transatlantiques francophones ;

· Les représentations littéraires du voyage, de l’échange, de l’altérité francophones ;

· La diplomatie culturelle francophone ;

· Le rôle des femmes ainsi que des personnes LGBTQ+ et issues de la diversité dans la diplomatie culturelle francophone ;

· Le rôle des prix et bourses dans la mobilité artistique et académique au sein de la Francophonie ;

· Les réseaux intellectuels et culturels transatlantiques francophones ;

· L’histoire militaire canadienne et québécoise en France.

Les propositions de communication devront être soumises avant le 15 avril 2026 à l’adresse suivante : colloquemec2026@gmail.com. Celles-ci devront être rédigées en français et comporter les informations suivantes :

· Vos coordonnées (prénom, nom, cycle d’études ou titre professionnel, institution et courriel) ;

· Le titre de votre communication ;

· Un résumé de votre communication proposée, d’un maximum de 300 mots ;

· Une notice biobibliographique d’un maximum de 100 mots.

Le colloque se tiendra à Paris à la Maison des étudiants canadiens, du 12 au 14 octobre 2026.

Comité organisateur

· Claudia Bouliane, professeure, Université d’Ottawa.

· Alexis Lacasse, doctorant, Université d’Ottawa.

· France Mainville, directrice, Maison des étudiants canadiens.

· Julie Peghini, maîtresse de conférence, Université Paris 8.

· Myriam Suchet, maîtresse de conférence, Université Sorbonne Nouvelle.

· Anne-Isabelle Tremblay, responsable, Bibliothèque Gaston-Miron – Études québécoises.



