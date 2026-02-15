La mémoire des lieux : géographie littéraire et écopoétique (revue Relief)

« La mémoire des lieux : géographie littéraire et écopoétique », sous la direction de Michel Collot, Aude Jeannerod et Olivier Sécardin, Relief, vol. 21, n°1, 2027

Le comité de rédaction de Relief – Revue électronique de littérature française (https://revue-relief.org) vous invite à proposer des contributions pour un dossier thématique sur la mémoire des lieux, abordée avec les méthodes de la géographie littéraire et de l’écopoétique. Ce dossier sera dirigé par Michel Collot (Université Sorbonne Nouvelle), Aude Jeannerod (Université Catholique de Lyon) et Olivier Sécardin (Université d’Hiroshima).

La notion de « mémoire des lieux » présente une double face, objective et subjective. Elle désigne la capacité des lieux à conserver et à transmettre, par leur matérialité sensible et leur inscription dans le langage, les traces d’expériences humaines individuelles et collectives. Mais elle renvoie aussi à l’image qu’en conserve et en construit un sujet. Elle n’est pas purement monumentale ni institutionnelle, mais essentiellement relationnelle. Dans les textes littéraires, cette mémoire revêt trois dimensions qu’il convient de distinguer mais qui s’y trouvent souvent associées. Les lieux y apparaissent d’une part comme les témoins d’une mémoire historique, culturelle, artistique et littéraire ; ils sont liés d’autre part aux expériences individuelles qui les investissent d’affects et d’imaginaires ; ils engagent enfin une relation à l’environnement et une réflexion sur les interactions entre humains et non-humains : ils portent la trace des transformations écologiques et invitent à repenser les conditions contemporaines de l’habiter (Besse, 2013).

Pour analyser ces différentes dimensions, plusieurs approches théoriques et critiques peuvent être mobilisées. La géocritique de Westphal étudie la pluralité des regards, la stratification référentielle et la circulation intertextuelle des lieux (Westphal, 2007) ; la géopoétique de Kenneth White les intègre à un vaste espace culturel et naturel, en associant les sciences de la vie et de la terre aux arts et à la littérature (White, 1994). La géographie littéraire, telle que Michel Collot l’a définie (Collot, 2014), pense conjointement les représentations littéraires de l’espace et l’inscription des œuvres dans des lieux, des territoires et des milieux historiquement situés. Collot interroge la manière dont les lieux portent une mémoire, se chargent d’affects, de strates historiques et de significations culturelles, que la littérature contribue à révéler, transformer ou déplacer. Il envisage l’espace moins comme une donnée que comme une relation, non comme un référent mais comme un principe organisateur du sens. Il rejoint ainsi le concept de médiance élaboré par le géographe Augustin Berque pour désigner le caractère à la fois subjectif et objectif de notre relation aux milieux (Berque, 1990). Il a récemment forgé le mot-valise d’« autobiogéographie » et il recourt à celui d’« écobiographie », proposé par Jean-Philippe Pierron (Pierron, 2021), pour mettre l’accent sur « les liens qui se nouent entre l’écriture, la vie et les lieux » et sur leur environnement naturel. L’écopoétique, quant à elle, invite à penser conjointement l’espace, la mémoire et l’éthique environnementale, en considérant les lieux non comme des entités neutres, mais comme les archives sensibles des interactions humaines et non humaines. Elle permet ainsi d’interroger la manière dont la littérature enregistre, questionne ou anticipe les transformations écologiques.

La revue Relief lance un appel à contributions consacré à la notion de mémoire des lieux dans les littératures françaises et francophones. Comment les textes littéraires travaillent-ils à la mémoire des lieux en particulier quand ceux-ci sont soumis aux moments critiques et comment rendent-ils perceptibles les traces laissées par ces processus dans les paysages, les territoires et les imaginaires ?

Les articles pourront mobiliser des corpus variés (poésie, roman, récit, essai, écritures contemporaines) et s’inscrire dans une perspective théorique articulant géographie littéraire, écopoétique, études mémorielles et approches spatiales. Les propositions pourront notamment porter sur :

– les relations entre mémoire, paysage et environnement ;

– les relations entre l’espace et les formes et genres littéraires ;

– les mémoires coloniales, postcoloniales et décoloniales des lieux ;

– les tensions entre patrimonialisation et enjeux écologiques.

Les contributions, en français ou en anglais, porteront sur des corpus français et francophone. Des liens ou comparaisons avec des œuvres étrangères permettront éventuellement de faire émerger des convergences ou des particularismes. Les contributions devront proposer des analyses étayées et attentives aux formes littéraires, en montrant comment la mémoire des lieux constitue un enjeu majeur pour penser les relations entre littérature, espace et environnement.

Date limite pour l’envoi des propositions, le 15 mai 2026.

Les auteurs des propositions retenues devront soumettre l’article complet (de 6000 à 8000 mots) en respectant la feuille de style de Relief pour le 15 décembre 2026.

Conformément au protocole de la revue, les contributions seront soumises à une évaluation en double aveugle pour publication dans Relief en juin 2027. Merci d’envoyer une proposition d’environ 300 mots, accompagnée d’une brève notice biobibliographique à la revuerelief@gmail.com ainsi qu’à Aude Jeannerod (a.jeannerod@yahoo.fr) et Olivier Sécardin (olivier.secardin@gmail.com).

À propos de la revue : Relief – Revue électronique de littérature française est une revue scientifique internationale évaluée par les pairs et consacrée aux études littéraires et culturelles. Son périmètre historique est ouvert, pourvu qu’il soit en relation avec des corpus de langue française. Relief est un lieu de rencontre de l’étude des littératures, des textes et des discours. Bilingue (français-anglais) et pionnière, Relief est une revue numérique et en accès libre depuis son premier numéro publié en 2007. La revue Relief est publiée deux fois par an. Les numéros sont organisés par thème ou par monographie, mais chaque numéro réserve un espace aux contributions diverses ainsi qu’aux comptes rendus de lecture. Site web : www.revue-relief.org.

