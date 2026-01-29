Antoine Marès, Clara Royer (dir.), Les traductions de la littérature de langue française en Europe centrale. Flux, réseaux et circulation au XXe s.

Quelles sont les destinées de la littérature de langue française au XXe siècle dans quatre espaces linguistiques de l’Europe centrale : hongrois, polonais, slovaque et tchèque ? Pour répondre, l’ouvrage mobilise historiens, sociologues de la littérature, comparatistes, historiens littéraires et traducteurs afin d’élucider le contexte et les flux de traduction vers ces langues. Il présente les trajectoires de passeuses et passeurs centre-européens et il se penche sur des cas emblématiques de transferts littéraires (de Baudelaire à Romain Rolland en passant par Jules Verne).

Au centre des antagonismes qui traversent la littérature mondiale, la traduction a pu être une pratique consolatoire, lançant un pont par-delà les conflits les plus sombres. Son étude contribue à la compréhension des relations entre l’Europe centrale et l’espace occidental à travers les crises, les conflits et les affrontements idéologiques qui ont marqué l’Europe de la fin du XIXe siècle à nos jours.

