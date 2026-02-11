Citer, copier, convoquer : les modèles savants en travail (Reims)
« Citer, copier, convoquer : les modèles savants en travail »
Les 28 & 29 mai 2026
Colloque organisé par Céline Bohnert, Yann Calbérac, Léa Gariglietti et Marine Riguet
—
Programme :
Jeudi 28 mai
9h30 : ouverture
Vincent Vuiblet (1er Vice-Président, en charge de l’IA)
Sophie Conte (directrice du CRIMEL)
10h-11h : conférence inaugurale – discutante : Céline Bohnert
Jean Balsamo (Univ. Reims, CRIMEL) : « Montaigne et la citation »
Session 1 : Citation et savoirs encyclopédiques – discutant : Jean-Louis Haquette
11h20 : Kylian Bonnetti (Univ. du Québec à Trois-Rivières) : « Appréhender Le Tintamarre : la pratique citationnelle du bibliophile François-Louis Jamet (1710-1778) »
12h : Chiara Rolla (Univ. Genova) : « La citation érudite chez Pierre Senges : les Wisigoths de Giorgio Manganelli »
Déjeuner
Session 2 : La mise en circulation des citations – discutant : Dominique Quéro
14h30 : Coraline Renaux (Univ. Lausanne) : « Le maître de philosophie à l’École des cocus. Scipion Dupleix chez Dorimond (1661) »
15h10 : Francine Wild (Univ. Caen) : « La citation et ses usages dans le milieu savant au XVIIe siècle »
Session 3 : Instaurer de nouveaux savoirs – discutante : Cécile Gauthier
16h10 : Melvin Fauchoux (Sorbonne Univ.) : « Les citations pédagogiques : des indicateurs de l’évolution du canon littéraire français »
16h50 : Angelica Rigaudière (Univ. Reims, CEREP) : « Les citations musicales dans l’Encyclopédie de la musique de Lavignac : leurs fonctions épistémologiques dans l’écriture savante sur la musique »
—
Vendredi 29 mai
Session 4 : En citant en écrivant – discutant : Glenn Roe
9h : Léa Gariglietti (Univ. Reims, CRIMEL) : « Les ‘monceaux de Mercure’ ou l’énigme d’un travail des citations »
9h40 : Elizaveta Zimont (Univ. Reims, CIRLEP) : « Référencement et citation dans les dictionnaires de Pierre Marin (1667/68-1718) : source de légitimité et outil de légitimation »
10h20 : Marianne Reboul (ENS Lyon) : « Méthodes de détection d’influences dans un corpus multilingue, un cas d’étude entre le latin et le grec »
Session 5 : Citer, argumenter, polémiquer – discutant : Jean Balsamo
11h20 : Quentin Roca (Univ. Lyon 3) : « Fonder la doctrine chrétienne en dehors de la Bible ? Usages argumentatifs des citations savantes chez le réformateur protestant Pierre Viret »
12h : Maxime Cartron (FNRS-UCLouvain, GEMCA) : « “Style protestant” des XVIe-XVIIe siècles et appropriations présentistes : citations, entre-citations »
Déjeuner
Session 6 : La parole d’autrui en sciences sociales – discutant : Yann Calbérac
14h : Félix Baillet (Univ. Paris 8) : « Philosophie de l’espace et géographie : problèmes de citations »
14h40 : Victor Collard (CESSP-EHESS) : « La citation de Spinoza par Bourdieu : usages pluriels d’une référence canonique chez un sociologue »
15h45 – 16h45 : conférence de clôture – discutante : Marine Riguet
Glenn Roe (Jesus College, Oxford) : « Citations et humanisme ».