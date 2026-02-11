Citer, copier, convoquer : les modèles savants en travail (Reims)

« Citer, copier, convoquer : les modèles savants en travail »

Les 28 & 29 mai 2026

Colloque organisé par Céline Bohnert, Yann Calbérac, Léa Gariglietti et Marine Riguet

—

Programme :

Jeudi 28 mai

9h30 : ouverture

Vincent Vuiblet (1er Vice-Président, en charge de l’IA)

Sophie Conte (directrice du CRIMEL)

10h-11h : conférence inaugurale – discutante : Céline Bohnert

Jean Balsamo (Univ. Reims, CRIMEL) : « Montaigne et la citation »

Session 1 : Citation et savoirs encyclopédiques – discutant : Jean-Louis Haquette

11h20 : Kylian Bonnetti (Univ. du Québec à Trois-Rivières) : « Appréhender Le Tintamarre : la pratique citationnelle du bibliophile François-Louis Jamet (1710-1778) »

12h : Chiara Rolla (Univ. Genova) : « La citation érudite chez Pierre Senges : les Wisigoths de Giorgio Manganelli »

Déjeuner

Session 2 : La mise en circulation des citations – discutant : Dominique Quéro

14h30 : Coraline Renaux (Univ. Lausanne) : « Le maître de philosophie à l’École des cocus. Scipion Dupleix chez Dorimond (1661) »

15h10 : Francine Wild (Univ. Caen) : « La citation et ses usages dans le milieu savant au XVIIe siècle »

Session 3 : Instaurer de nouveaux savoirs – discutante : Cécile Gauthier

16h10 : Melvin Fauchoux (Sorbonne Univ.) : « Les citations pédagogiques : des indicateurs de l’évolution du canon littéraire français »

16h50 : Angelica Rigaudière (Univ. Reims, CEREP) : « Les citations musicales dans l’Encyclopédie de la musique de Lavignac : leurs fonctions épistémologiques dans l’écriture savante sur la musique »

—

Vendredi 29 mai

Session 4 : En citant en écrivant – discutant : Glenn Roe

9h : Léa Gariglietti (Univ. Reims, CRIMEL) : « Les ‘monceaux de Mercure’ ou l’énigme d’un travail des citations »

9h40 : Elizaveta Zimont (Univ. Reims, CIRLEP) : « Référencement et citation dans les dictionnaires de Pierre Marin (1667/68-1718) : source de légitimité et outil de légitimation »

10h20 : Marianne Reboul (ENS Lyon) : « Méthodes de détection d’influences dans un corpus multilingue, un cas d’étude entre le latin et le grec »

Session 5 : Citer, argumenter, polémiquer – discutant : Jean Balsamo

11h20 : Quentin Roca (Univ. Lyon 3) : « Fonder la doctrine chrétienne en dehors de la Bible ? Usages argumentatifs des citations savantes chez le réformateur protestant Pierre Viret »

12h : Maxime Cartron (FNRS-UCLouvain, GEMCA) : « “Style protestant” des XVIe-XVIIe siècles et appropriations présentistes : citations, entre-citations »

Déjeuner

Session 6 : La parole d’autrui en sciences sociales – discutant : Yann Calbérac

14h : Félix Baillet (Univ. Paris 8) : « Philosophie de l’espace et géographie : problèmes de citations »

14h40 : Victor Collard (CESSP-EHESS) : « La citation de Spinoza par Bourdieu : usages pluriels d’une référence canonique chez un sociologue »

15h45 – 16h45 : conférence de clôture – discutante : Marine Riguet

Glenn Roe (Jesus College, Oxford) : « Citations et humanisme ».