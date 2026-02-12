"Il Bel Paese". Essais sur les catégories historiographiques italiennes
Marc Escola
Sous la direction de Pierre Girard et Raffaele Ruggiero
Paris, Classiques Garnier, coll. « Constitution de la modernité », n° 64, 2026
Les contributions réunies dans cet ouvrage, résultat d’une collaboration franco-italienne, abordent de manière diachronique un ensemble choisi de catégories historiographiques italiennes couramment utilisées et de tenter d’en retracer la genèse, l’évolution et les transformations.
Existe également en version reliée - EAN 9782406189930 - au prix de 116 EUR.