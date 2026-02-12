« Il Bel Paese ». Essais sur les catégories historiographiques italiennes

Sous la direction de Pierre Girard et Raffaele Ruggiero

Paris, Classiques Garnier, coll. « Constitution de la modernité », n° 64, 2026

Les contributions réunies dans cet ouvrage, résultat d’une collaboration franco-italienne, abordent de manière diachronique un ensemble choisi de catégories historiographiques italiennes couramment utilisées et de tenter d’en retracer la genèse, l’évolution et les transformations.

Table des matières…

Existe également en version reliée - EAN 9782406189930 - au prix de 116 EUR.