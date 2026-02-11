Revue
Nouvelle parution
Revue européenne de recherches sur la poésie

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Revue européenne de recherches sur la poésie", 2026
  • EAN : 9782406202509
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-20251-6
  • ISSN : 2492-7279
  • Numéro : 11
  • 553 pages
  • Prix : 43EUR.
  • Date de publication :
Sous la direction de Giovanni Dotoli

L’axe central de la Revue européenne de recherches sur la poésie est l’unité de l’Europe sous le signe de la poésie, à toute époque et pour tout espace, dans une harmonie de la République européenne des lettres.

