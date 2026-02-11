Hélène Cussac, Magali Fourgnaud, Pierino Gallo (dir.), Jean-François Marmontel (1723-1799). Approches critiques renouvelées

Jean-François Marmontel (1723-1799). Approches critiques renouvelées

Sous la direction d'Hélène Cussac, Magali Fourgnaud et Pierino Gallo

Paris, Classiques Garnier, coll. « Rencontres », n° 697, série « Le dix-huitième siècle » n° 48, 2026.

Ce volume met au jour les paradoxes, voire les revirements, d’un auteur influent et ses apports dans la vie culturelle et artistique de la fin du XVIIIe siècle.

Table des matières…

Existe également en version reliée - EAN 9782406189442 - au prix de 108 EUR.