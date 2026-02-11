Périodiques et traduction, séance 2 : Le Jornal do Commercio au XIXe s. : médiations culturelles, sérialisation littéraire et enjeux politico-idéologiques (en ligne)

Rejoignez-nous en ligne pour accueillir:

Lúcia Granja (UNICAMP, São Paulo)

"Le Jornal do Commercio au XIXe siècle : médiations culturelles, sérialisation littéraire et enjeux politico-idéologiques"

19 février, 18-19h.

Cette communication se propose d’examiner la trajectoire du Jornal do Commercio, l’un des périodiques les plus influents du XIXe siècle au Brésil, en mettant particulièrement l’accent sur la première moitié du siècle. Le Jornal do Commercio fut un journal brésilien majeur, basé à Rio de Janeiro. Fondé en 1827, il a circulé pendant 189 ans, jusqu’à la cessation de ses activités en 2016, conséquence des effets de la crise politique-économique brésilienne de 2014. Il s’agissait du plus ancien journal en circulation en Amérique latine sous la même dénomination, c’est-à-dire sans changement de nom.

Après un bref panorama de son histoire, l’analyse se concentrera sur les dynamiques de médiation et de transfert culturel qui marquent sa fondation et son fonctionnement, notamment le rôle joué par les Français dans la création et la gestion du journal, dans le contexte politique complexe de l’indépendance brésilienne.

Seront abordées la place pionnière du Jornal do Commercio dans la publication de la littérature sériée et les spécificités de la sérialisation au Brésil, en comparaison avec le modèle français. L’étude portera également sur la traduction et la circulation des feuilletons français au Brésil durant l’âge d’or du roman-feuilleton, ainsi que sur l’identité et le rôle des traducteurs.

Enfin, la réflexion s’étendra à des enjeux plus larges, tels que les effets de l’isolement informationnel du Brésil avant l’installation du câble télégraphique sous-marin dans les années 1870, ainsi que les liens politico-idéologiques tissés autour de ce périodique au cours du XIXe siècle.

L’objectif est de mettre en lumière la manière dont le Jornal do Commercio a participé, à la fois, à la circulation internationale des idées et des formes littéraires et à la construction d’un espace médiatique et politique proprement brésilien.

—

Lúcia Granja est professeure de Littérature brésilienne à l'UNICAMP (São Paulo, Brésil) et directrice de thèse. Elle est spécialiste de la relation entre la presse et la littérature au XIXe siècle et de l'histoire de la maison d'édition des Frères Garnier. Elle est aussi connue par l'étude de l'œuvre de Machado de Assis, dont témoignent plusieurs articles et livres.

