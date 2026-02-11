Penser la liberté d’expression à partir du mouvement Droit et Littérature. Avec Clémence Faugère (Neuchâtel, Suisse, en ligne)

« Penser la liberté d’expression à partir du mouvement droit et littérature »

Webconférence donnée dans le cadre du cycle 2025/2026 (Le mouvement Droit & Littérature : à la découverte d’un domaine de recherche aux mille facettes) du réseau "Les jeunes chercheur-se-s en Droit & Littérature"

Date et lieu : 24 février 2026, 17h15-18h15, en ligne exclusivement

Intervenante : Clémence Faugère, Docteure en histoire du droit, chercheuse postdoctorale Chaire Colibex, CNRS/CESSP

Résumé : La liberté d’expression constitue une liberté fondamentale traditionnellement appréhendée par le prisme du droit public, de la théorie constitutionnelle ou encore de l’histoire du droit et des idées. Ces approches classiques, bien qu’essentielles, tendent toutefois à privilégier une lecture normative et institutionnelle de cette liberté. En ce sens, le mouvement droit et littérature propose un renouvellement fécond de cette appréhension en invitant à penser le droit à partir de ses formes narratives, de ses imaginaires et de ses mises en récit. En croisant les analyses juridiques avec les œuvres littéraires, ce courant permet d’interroger autrement les fondements, les limites et les tensions inhérentes à la liberté d’expression.

Afin de repenser les approches possibles de la liberté d’expression, cette communication s’appuiera sur des résultats de recherches existants tout en ouvrant des perspectives de recherches futures et interdisciplinaires, portant sur les liens entre création littéraire, discours juridique et liberté d’expression.

La webconférence sera suivie d'un moment d'échange avec le public présent en ligne.

Organisation et modération : Camille Loutsch, coordinatrice du réseau, Université de Neuchâtel, Suisse