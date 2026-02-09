Dix-septième siècle, n° 309 : "Les traces d’un temps nouveau ? Historiographies et nouveauté du présent entre XVIe et XVIIe s."

La modernité, selon Reinhard Koselleck, commencerait lorsque le passé, le présent et le futur deviennent trois dimensions proprement historiques, c’est-à-dire des représentations distinctes, mais liées entre elles par des rapports de causalité. Ainsi conçue, elle serait en Europe le résultat final d’un long processus opéré entre 1500 et 1800. Or, au cœur de cette vaste période, les décennies qui forment la charnière entre les XVIe et XVIIe siècles représentent une époque de crise, encore accentuée par le défaut de maîtrise des mots et concepts susceptibles d’énoncer le changement de régime d’historicité en cours. La sanglante crise de l’unité chrétienne du XVIe siècle s’achève sur une fragile stabilisation politique, immédiatement mise à mal par la guerre de Trente Ans. La science nouvelle bouleverse les savoirs traditionnels autant qu’elle excite une curiosité galvanisée par la circulation des imprimés. La chronologie, qui permet de mesurer l’âge du monde depuis la création, devient objet de débats alors que s’élargissent les horizons géographiques et temporels.

L’historiographie n’est plus seulement sacrée, mais est censée écrire l’histoire des monarchies et des populations de cette nouvelle Europe qui s’organise en nations tout en s’ouvrant au monde. On ressent alors que tout a changé, ou plutôt que tout change au présent, mais la perception de la nouveauté, la relation au passé et la projection vers le futur sont encore loin d’être intégrées dans la conscience du progrès et dans l’écriture de l’histoire : la temporalisation des faits et des époques les unes par rapport aux autres fait encore problème, ou plutôt elle constitue un problème en tant que tel.

Lorenzo Comensoli Antonini, Paul-Alexis Mellet et Delphine Reguig - La nouveauté du présent et la « cacophonie historiographique »

Andrea Frisch - De la généalogie à l’histoire comparée : Les Martyrs de Lyon et la Saint Barthélemy

Christian Martens - La radicalisation de François Hotman. La polémique autour de la Francogallia de 1575 entre invective poétique, macaronée rabelaisienne et réécriture partisane

Mélinda Fleury - L’historien face au jugement. La Responce pour l’histoire de Lancelot Voisin de La Popelinière (1585)

—

Guillaume Pinet - Les généalogies ancestrales de la noblesse militaire (1580-1630)

Lorenzo Commensoli Antonini - La Ligue comme objet historiographique

Alexandre Goderniaud - Ressuscitée et renversée : la Ligue dans tous ses états durant la révolte de Condé (1614)

—

Alicia Viaud - Les Mémoires de Marguerite de Valois : l’histoire contre l’éloge

Lorenzo Paoli - « Les histoires sont enchaînées entre elles ». Étudier l’histoire par les Antiquæ historiæ (1590-1604) de Denis Godefroy

Virginie Cerdeira - Le Mercure François ou Suitte de l’Histoire de Nostre Temps : l’écriture d’un texte historique inédit au service de l’État royal dans les années 1620

Giuliano Ferretti - La fabrique de la temporalité. L’historiographie de Richelieu entre rachat du passé et conquête du présent