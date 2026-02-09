Demeter, n° 14 : "Défaire les histoires disciplinaires : frictions et appropriations réciproques entre théâtre et performance (de 1950 à nos jours)"
Sous la direction de Bénédicte Boisson, Laure Fernandez et Nicolas Fourgeaud
Dossier
Penser les inassignables : questions d’historiographie
Beyond the Dream Syndicate. Tony Conrad and the Arts after Cage, chapitre 1 (extraits) : « What Is a Minor History ? »
Texte traduit par Janig Bégoc, Laure Fernandez, Nicolas Fourgeaud, Ophélie Landrin et Samuel Lhuillery
De quelques inflexions au préjugé antithéâtral : les années 1950-1970
La Performance et ses doubles dans les années 1950 et 1960
Conflictualités situées : le théâtre comme objet de discorde sur les scènes new-yorkaises du happening (1959-1966)
Attends-moi au fond de la piscine : disciples et indiscipline(s) dans l’œuvre de Jack Smith (1932-1989)
L’Arte Povera, vers le théâtre
Circulations notionnelles, circulations trans-atlantiques
Émergence et développement des Performance Theories et Performance Studies schechneriennes
Reprise de la notion de « performance » par Christian Biet et prolongements
Du Théâtre à la performance (et retour) – Grotowski, Schechner et les performance studies : étude d’une influence mutuelle
Agencer une autre histoire sur scène : de quelques études de cas contemporains
La danse conceptuelle française, pionnière-héritière de la performance nord-américaine ? une théâtralité chorégraphique en dialogue
Quand la reprise (re)fait (l’)histoire : à propos de Cour d’honneur de Jérôme Bel, Une autre histoire du théâtre de Fanny de Chaillé et Performeureuses d’Hortense Belhôte
« Différences sans séparation ». Feijoada de Calixto Neto : quand les pratiques décoloniales réveillent la singularité du théâtre
Varia
Le théâtre en langue des signes française
Comptes-rendus
Quelle guerre ? Les ambivalence entre le réel et la métaphore dans Guerres sonores de Steve Goodman
Comptes-rendus d'exposition des Hauts-de-France
« Ces abeilles et ces flores indociles », Lise Duclaux
artconnexion – Centre d’art Lille, 17 octobre 2025 – 22 février 2026
invisibili, Aurélien Bory – Compagnie 111
Opéra de Lille les 12 et 13 décembre 2025
ReX d’Armentières - 18 septembre 2025 au 10 janvier 2026
La légèreté du poids : l’architecture du musée Matisse au Cateau-Cambrésis
Fuego y Veneno, Pilar Albarracin
Maison Folie Moulins, « Fiesta » Lille 3000, 9 juillet – 9 novembre 2025
« Soleils Mineurs » de Lucien Bitaux
Centre Régional de la Photographie Hauts-de-France (C.R.P.), du 18 octobre 2025 au 1er février 2026
Couverture : Installation visuelle de Nadia Lauro pour Fée, performance d'Antonika Livingstone, 2012. © Nadia Lauro