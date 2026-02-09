Demeter, n° 14 : "Défaire les histoires disciplinaires : frictions et appropriations réciproques entre théâtre et performance (de 1950 à nos jours)"

Sous la direction de Bénédicte Boisson, Laure Fernandez et Nicolas Fourgeaud

Dossier

Bénédicte Boisson, Laure Fernandez et Nicolas Fourgeaud

Introduction

Penser les inassignables : questions d’historiographie

Branden W. Joseph

Beyond the Dream Syndicate. Tony Conrad and the Arts after Cage, chapitre 1 (extraits) : « What Is a Minor History ? »

Texte traduit par Janig Bégoc, Laure Fernandez, Nicolas Fourgeaud, Ophélie Landrin et Samuel Lhuillery

De quelques inflexions au préjugé antithéâtral : les années 1950-1970

Célia Galey

La Performance et ses doubles dans les années 1950 et 1960

Nicolas Fourgeaud

Conflictualités situées : le théâtre comme objet de discorde sur les scènes new-yorkaises du happening (1959-1966)

Marie Pecorari

Attends-moi au fond de la piscine : disciples et indiscipline(s) dans l’œuvre de Jack Smith (1932-1989)

Barbara Satre

L’Arte Povera, vers le théâtre

Circulations notionnelles, circulations trans-atlantiques

Ophélie Landrin

Émergence et développement des Performance Theories et Performance Studies schechneriennes

Cristina De Simone

Reprise de la notion de « performance » par Christian Biet et prolongements

Samuel Lhuillery

Du Théâtre à la performance (et retour) – Grotowski, Schechner et les performance studies : étude d’une influence mutuelle

Agencer une autre histoire sur scène : de quelques études de cas contemporains

Aurélien Degrez

La danse conceptuelle française, pionnière-héritière de la performance nord-américaine ? une théâtralité chorégraphique en dialogue

Marie Quiblier

Quand la reprise (re)fait (l’)histoire : à propos de Cour d’honneur de Jérôme Bel, Une autre histoire du théâtre de Fanny de Chaillé et Performeureuses d’Hortense Belhôte

Marielle Pelissero

« Différences sans séparation ». Feijoada de Calixto Neto : quand les pratiques décoloniales réveillent la singularité du théâtre

Varia

Célia Sokol

Le théâtre en langue des signes française

Entretien avec Lucie Lataste

Comptes-rendus

Frederico Lyra

Quelle guerre ? Les ambivalence entre le réel et la métaphore dans Guerres sonores de Steve Goodman

Comptes-rendus d'exposition des Hauts-de-France

Aliénor Bautru-Valois

« Ces abeilles et ces flores indociles », Lise Duclaux

artconnexion – Centre d’art Lille, 17 octobre 2025 – 22 février 2026

Justine Dupuy

invisibili, Aurélien Bory – Compagnie 111

Opéra de Lille les 12 et 13 décembre 2025

Ilona Guérin-Bochand

Cavalcades et épluchures

ReX d’Armentières - 18 septembre 2025 au 10 janvier 2026

Lola Labèque et Thomas Bachelé

La légèreté du poids : l’architecture du musée Matisse au Cateau-Cambrésis

Sarah Troche

Fuego y Veneno, Pilar Albarracin

Maison Folie Moulins, « Fiesta » Lille 3000, 9 juillet – 9 novembre 2025

Eponine Vodoungnon

« Soleils Mineurs » de Lucien Bitaux

Centre Régional de la Photographie Hauts-de-France (C.R.P.), du 18 octobre 2025 au 1er février 2026

Couverture : Installation visuelle de Nadia Lauro pour Fée, performance d'Antonika Livingstone, 2012. © Nadia Lauro