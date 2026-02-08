S'émanciper dans l'Angleterre de la première modernité (Shakespeare en devenir, n° 20)

Shakespeare en devenir, n°20 (https://shakespeare.edel.univ-poitiers.fr/index.php)

« S’émanciper dans l’Angleterre de la première modernité » / « Emancipation in Early Modern England »

Ce numéro se penchera sur les théories et les pratiques d’émancipation dans l’Angleterre de la première modernité, ainsi que sur les correspondances et les transpositions qui peuvent être faites avec notre expérience au XXIe siècle, dans les domaines domestiques, éducatifs, socio-économiques, politiques, religieux. Il s’agira donc de se poser les questions suivantes : s’émanciper de quoi ou de quoi, pourquoi et comment. Plusieurs axes pourront être aborder, parmi lesquels :

- L’émancipation politico-religieuse

Le schisme de 1534

La montée de l’Anglicanisme

La question de l’émancipation tout court : l’athéisme et « the school of night »

Le théâtre comme espace de contestation du pouvoir monarchique (King Lear, Richard II)

S’émanciper de la censure : allégories politiques et messages codés

- L’émancipation du schéma patriarcal

Les grandes figures féminines en politique : Mary Tudor, Elisabeth I, mais aussi Mary Stuart (quelles tentatives, quelles réussites, quels échecs de l’émancipation politique)

Les figures d’écrivaines comme Lady Mary Wroth (émancipation littéraire)

La représentation de cette tentative d’émancipation au théâtre : le cas de la mégère apprivoisée de Shakespeare (ou la réaffirmation de l’emprise patriarcale) ; le cas des héroïnes de Webster ; le cas de Moll Cutpurse dans The Roaring Girl de Dekker et Middleton

- L’émancipation des carcans genrés et sexuels

Le pouvoir de la séduction (Measure for Measure, Othello)

La disruption de la sexualité féminine dans les plans dynastiques

Les modèles non-normatifs sur scène (tensions homoérotiques, travestissements)

Les corps travestis des acteurs (et les critiques anti-théâtre)

Les transgressions sociales et sexuelles (unions interclasses, unions interdites)

- L’émancipation de classe sociale et « self-fashioning »

La montée de la bourgeoisie et l’essor des « city comedies »

L’attaque contre un Shakespeare parvenu

La mise en scène des tensions entre individu et société

- L’émancipation économique en lien avec la découverte du Nouveau Monde

La question des monopoles

Le détachement des structures féodales

Le rôle des guildes

L’émancipation et diversification de l’économie

L’émancipation économique en lien avec l’essor du capitalisme maritime (East India Company)

John Cabot, Sir Francis Drake et Sir Walter Raleigh ; le rôle de la piraterie

- L’émancipation versus l’assujettissement / l’émancipation versus la colonisation

La dialectique du maître et de l’esclave mise à mal ?

L’exemple de The Tempest : rapport entre Prospero et Caliban

L’émancipation vs impérialisme (récits de voyage, lettres)

Émancipation artistique

L’adaptations théâtrales et cinématographiques contemporaines (émancipation du canon shakespearien)

- L’émancipation imaginaire

Les utopies (Thomas More).

—

Date limite d’envoi

Les articles et leur paratexte (https://shakespeare.edel.univ-poitiers.fr/index.php?id=1539), en français ou en anglais, sont à envoyer avant le 30 juin 2026 à

Louis André louis.andre01@univ-poitiers.fr

Et John Delsinne johndelsinne75@gmail.com

Les articles n’ayant pas respecté la feuille de style (https://shakespeare.edel.univ-poitiers.fr/index.php?id=1539) ne pourront pas être pris en compte.