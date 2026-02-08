Des Chansons qui (ré)écrivent l’histoire (Innsbruck, Autriche)

DES CHANSONS QUI (RÉ)ÉCRIVENT L’HISTOIRE

Conférence internationale. Innsbruck, 3-5 décembre 2026

Dans une interview intitulée « L’Histoire s’écrit aussi en chanson », l’artiste hip-hop Rocé décrit son projet Par les damné-e-s de la Terre (2018), dédié à des chansons de lutte en langue française et influencé par l’œuvre de Frantz Fanon. La conférence internationale « Chansons qui (ré)écrivent l’histoire » s’inspire de l’idée que l’histoire s’écrit aussi à travers la chanson et cherche à explorer les différentes façons de cette (ré)écriture dans le contexte des langues romanes.

Il existe déjà de nombreuses tentatives de raconter l’histoire de certaines chansons ou présenter des périodes historiques à travers l’analyse de chansons. Ici, nous nous intéressons davantage aux produits musicaux qui recontextualisent des épisodes historiques, remettent en question et parfois transforment les récits, ainsi qu’aux chansons qui participent activement à la mise en scène d’événements historiquement pertinents.

L’appel s’adresse aux chercheurs/chercheuses en littérature, en sciences culturelles et en musicologie. Les propositions doivent prendre en compte paroles, musique et interprétation. De manière générale, l’appel souhaite mettre en avant le rôle des chansons qui ont un impact sur les récits historiques et/ou sur les dynamiques historiques. Par conséquent, des approches basées sur des perspectives historiographiques telles que les micro-histoires ainsi que des approches axées sur les études culturelles sont également les bienvenues.

Du point de vue de la réécriture de l’histoire, les revendications culturelles, politiques et sociales sont au cœur des déclarations faites à travers les ‘armes’ sonores et textuelles d’une chanson. Très souvent le développement de perspectives alternatives est la base même de la recontextualisation. En même temps, le processus de réécriture de l’histoire peut aussi être perçu comme problématique, par exemple quand révisionnisme et extrémisme s’expriment dans des chansons, phénomène que l’utilisation de la musique populaire sur les réseaux sociaux ne fait qu’exacerber.

Dans l’interview mentionnée précédemment, le rappeur Rocé parle de la « hiérchisation de la culture » pour décrire comment les systèmes nationaux d’éducation tendent à standardiser l’histoire et à annuler les trajectoires d’individus et de communautés qui n’appartiennent pas au récit principal. Dans cette optique, la conférence invite à des enquêtes qui examinent les manières dont les médias – tels que les disques, la radio, les cassettes, les CD – contribuent à diffuser, à travers la chanson, des récits alternatifs.

La conférence ne souhaite pas se limiter à certains genres ou styles musicaux, car l’accent est davantage mis sur le potentiel et l’impact des produits musicaux populaires. De même, les propositions portant sur la musique populaire en langues romanes en dehors des frontières européennes sont les bienvenues.

Le sujet principal de la conférence sera exploré autour de quatre axes (qui, bien-sûr, ne sont pas exhaustifs) :

- Nouvelles contextualisations d’un évènement historique

Des chansons qui révèlent de nouveaux aspects de certains faits historiques ou changent les récits, qui confrontent la reconstruction dominante d’événements, ou même deviennent le récit historique principal.

- Chansons qui provincialisent le centre

Cette section explore des chansons qui recontextualisent des événements historiques tout en abordant des processus décoloniaux, des approches postcoloniales, des questions d’ethnicité et de race, ainsi que des perspectives marginalisées.

- Chansons qui ont un impact sur la société et influencent les dynamiques historiques

La propagande, la guerre, les révolutions, les campagnes civiles et les transformations religieuses comportent ou utilisent des chansons comme bande-passe, pour – entre autres – stimuler la participation, construire des identités, attaquer les ennemis, etc. Ici, l’accent est mis sur les chansons qui ont un impact sur le déroulement des événements historiques.

- Chansons et politique

Bien que la relation entre musique et politique ait été largement analysée, l’appel souhaite se concentrer sur des chansons qui deviennent partie intégrante d’événements politiquement pertinents. De même, on peut s’intéresser aux chansons qui réécrivent l’histoire politique d’une communauté spécifique. Les chansons analysées peuvent faire référence à des niveaux régional, national et transnational.

« Des chansons qui (ré)écrivent l’Histoire », une conférence multilingue visant à explorer les façons dont les chansons ont influencé les événements historiques et transformé les récits, aura lieu à Innsbruck du 3 au 5 décembre 2026, avec un format hybride. Certains intervenants ont été invités directement, d’autres seront sélectionnés lors de cet appel à communications.

Les propositions (un résumé d’environ 250 à 300 mots et une courte note biographique d’environ 100 mots) doivent être envoyées à Birgit Mertz-Baumgartner (Birgit.Mertz-Baumgartner@uibk.ac.at et/ou à Gianpaolo Chiriacò (giovanni.chiriaco@uibk.ac.at ). Les langues suivantes sont acceptées : espagnol, français, italien, anglais.

La date limite pour les propositions est le 15 avril. Les emails d’acceptation seront envoyés vers le 10 mai.