Ce que la littérature doit à la musique (revue Langues, discours et inter cultures)

Appel à contributions

La revue Langues, Discours et Inter Cultures lance un appel à contributions pour son volume 10, numéro 1 – Juillet 2026

Sur le thème

La poésie, le rythme, le chant,…ou ce que la littérature doit à la musique

Entre la musique et la littérature les rapports ont toujours été forts. Dans certains textes littéraires la musique s’impose comme une modalité d’expression incontournable. L’auteur peut, par exemple, jouer sur les sonorités en vue de produire un effet de lecture : sentiment de joie, de tristesse, etc. En musique, les sons sont représentés par des notes musicales qui peuventt aussi traduire des émotions et des sentiments selon le rythme, le mode ou le tempo. L’écrivain peut également se servir de rythmes afin de traduire des états d’âme et des sentiments en relation avec l’intrigue. S’ajoute à cela le fait que beaucoup de textes littéraires aient explicitement cité les grandes œuvres musicales, notamment celles de la musique classique.

En effet, le chant est le terrain propice, voire nécessaire pour la rencontre entre la parole littéraire (la poésie) et la musique. Il n’assure pas seulement leur conjonction, mais il les fond pour créer une seule unité artistique. Même s’il contient plusieurs composants (la poésie, la musique, la vois…, celui-ci ne peut être étudié qu’en tant qu’unité sémantique à part entière.

Le présent numéro de la revue Langues, discours et inter cultures souhaite interroger la relation entre la musique et la littérature, dans la mesure où la rencontre entre les deux arts donne naissance à d’autres formes artistiques. Qu’elle est donc la part de chaque art dans la poésie, le chant, les œuvres musicales, les chansons, les hymnes…? Comment la musique est-elle introduite dans les textes littéraires ?

Les propositions d’articles doivent s’inscrire dans l’un des axes de recherche suivants :

- Les récits et les thèmes littéraires intégrés dans les œuvres musicales.

- Le rythme, l’harmonie, la polyphonie, et la symphonie dans les œuvres littéraires.

- Les écrivains-musiciens et les musiciens-écrivains.

- Le dialogue entre musique et littérature : échange et compréhension.

—

Calendrier prévisionnel :

- Lancement de l’appel à contributions : 07 février 2026

- Date limite de réception des propositions d’articles (deadline) : 10 mars 2026

- Date limite de réception des articles du numéro thématique : 25 avril 2025

- Publication des articles et mise en ligne du numéro thématique : 15 juillet 2026

Langues de rédaction : l’anglais et le français.

—

Modalités de soumission :

- Les propositions d'articles (Titre + résumé de 200 mots + cinq mots-clés + Nom/prénom de l’auteur de l’article/ son affiliation universitaire/ grade et adresse mail) doivent être envoyées à l’adresses suivante : revueldi@hotmail.com

—

Modalité d’évaluation :

Par les pairs et en double aveugle : les membres du Comité scientifique de la revue.

—

Bibliographie indicative :

Musique et réflexivité de la littérature, sous la dir. Alain Corbellari et Augustin Voegele, Fabula-LhT, n° 33, avril 2025.

Backes Jean-Louis, Musique et littérature. Essai de poétique comparée, Paris, Puf, « Perspectives littéraires », 1994

Bercegol Fabienne (dir.), Le Paysage musical. Musique et littérature dans la première moitié du xixe siècle, Littératures, no 84, Toulouse, PU du Midi, 2021.

Brown Calvin S., Music and Literature. A Comparison of the Arts, Athens (Georgia, EU), the University of Georgia Press, 1948.

Sacharewicz, Edyta . (2019) The role of music in Ken Bugul’s novels. Literatūra, 61. DOI: 10.15388/Litera.2019.4.3

Locatelli, A. & Delpy, J.-A. (2009). Littérature et musique : points d’achoppement et de rencontre. Québec français, (152), 30–33. https://id.erudit.org/iderudit/44182ac

Michel Gribenski, « Littérature et musique », Labyrinthe [En ligne], 19 | 2004 (3), mis en ligne le 19 juin 2008, consulté le 30 janvier 2026. http://journals.openedition.org/labyrinthe/246 ; DOI: https://doi.org/10.4000/labyrinthe.246