Ridiculosa, n° 32 : "Caricature et musique"

Le numéro 32 de la revue Ridiculosa est consacré aux relations entre la caricature et la musique. Il interroge la manière dont un art visuel et spatial rend compte d’un art sonore et temporel. Partant de l’idée que dessin et musique cherchent parfois à dépasser la séparation entre espace et temps, le volume explore comment la musique est représentée, suggérée ou détournée dans la caricature et le dessin humoristique. Faute de pouvoir restituer le son lui-même, la caricature recourt à des signes graphiques substitutifs (notes, portées, onomatopées, gestes, postures) et à l’exagération grotesque pour produire un effet de présence musicale. Il s’agit moins de représenter une œuvre précise que de matérialiser un imaginaire musical, souvent métonymique et symbolique. Les corps des musiciens, les instruments, l’écoute des auditeurs et les situations de concert deviennent ainsi des objets privilégiés de satire.

Le numéro adopte une approche transnationale, intermédiale et socio-historique, montrant que la musique, dans la caricature, est un puissant marqueur social, politique et culturel. Elle sert à critiquer des figures musicales célèbres (comme Wagner ou Verdi), à commenter des pratiques d’écoute, à métaphoriser l’harmonie et la cacophonie politiques, ou encore à dénoncer le chaos, l’autoritarisme et les désordres sociaux.

