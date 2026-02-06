Afriques ? (revue MMM- Mediterranean Migration & Medias)

MMM- Mediterranean Migration & Medias, Revue des Humanités

Vol. 3 N° 1 – juin 2026

APPEL À CONTRIBUTION

Numéro thématique :

AFRIQUES ?

Destins d'un continent aux multiples visages et défis

Le continent africain, dans sa pluralité irréductible, constitue aujourd’hui un espace de transformations majeures qui redéfinissent les contours de la mondialisation contemporaine. Comme le soulignent Achille Mbembe et Felwine Sarr dans leur ouvrage collectif Politique des temps (2019), l’Afrique se situe désormais “ au cœur des reconfigurations géopolitiques, économiques et culturelles du monde ”, générant ses propres temporalités et modalités d’insertion dans les flux globaux. Cette perspective résonne avec les travaux d’Arjun Appadurai (Modernity at Large, 1996) sur les “paysages culturels” (scapes) qui caractérisent la mondialisation contemporaine, où l’Afrique n’est plus une périphérie passive mais un acteur central dans la production d’imaginaires et de pratiques transnationales. Ce numéro spécial de Mediterranean Migration and Medias propose d’explorer les Afriques — au pluriel — comme un ensemble hétérogène de territoires, de cultures, de mémoires et de projections vers l’avenir, traversé par des dynamiques migratoires, médiatiques, artistiques et littéraires qui interrogent nos représentations dominantes. Cette approche s’inscrit dans la lignée des réflexions de V. Y. Mudimbe (The Invention of Africa, 1988) sur la nécessité de déconstruire les “bibliothèques coloniales” pour saisir la diversité épistémologique du continent.

Loin des discours réducteurs qui ont longtemps caractérisé l’approche occidentale du continent — ce que l’écrivaine nigériane Chimamanda Ngozi Adichie (2009) a magistralement nommé “le danger d’une histoire unique” —, ce numéro entend mettre en lumière la complexité des réalités africaines contemporaines. Cette démarche répond à l’appel lancé par des chercheurs comme Jean-Loup Amselle (L’Occident décroché. Enquête sur les postcolonialismes, 2008) ou Edward Said (Orientalism, 1978) à dépasser les représentations essentialisantes pour saisir les processus dynamiques de création culturelle et sociale. En accordant une attention particulière aux productions culturelles, aux mobilités humaines et aux médiations symboliques qui façonnent les imaginaires collectifs du XXIe siècle, nous nous inscrivons dans le sillage des travaux de Nadia Yala Kisukidi (Bergson ou l’humanité créatrice, 2013) sur la créativité africaine, de Simon Njami sur les circulations artistiques globales et d’Alain Mabanckou (Le Sanglot de l’homme noir, 2012) sur les reconfigurations identitaires diasporiques. Notre approche s’inspire également de l’anthropologue Arjun Appadurai (1996) et de sa conceptualisation des “médiascapes” et des “ethnoscapes” pour penser les flux culturels et migratoires qui traversent le continent et le connectent au monde.

Ce numéro s’articule autour d’une double exigence épistémologique et méthodologique. D’une part, il s’agit de prendre au sérieux la proposition d’Achille Mbembe dans Critique de la raison nègre (2013) : “penser l’Afrique en tant que cette part de nous-mêmes qui se fait et se défait constamment”, non comme un objet figé mais comme un processus vivant de création culturelle. D’autre part, nous mobilisons les outils de l’analyse des circulations transnationales développés par Isabel Hofmeyr dans The Portable Bunyan (2004) et par Paul Gilroy dans The Black Atlantic (1993), pour saisir comment les productions artistiques et littéraires africaines participent à la reconfiguration des géographies culturelles mondiales. Nous nous intéressons particulièrement à ce que Françoise Lionnet et Shu-mei Shih (2005) nomment les “littératures mineures transnationales”, ces créations qui échappent aux circuits de consécration occidentaux tout en produisant des contre-discours puissants face aux hégémonies narratives dominantes.

Axes thématiques

Les contributions pourront s'inscrire dans l'un ou plusieurs des axes suivants, sans s'y limiter :

1. Migrations et mobilités : récits, parcours et représentations

Cet axe invite à explorer les multiples formes de mobilité qui caractérisent les populations africaines : migrations intra-africaines, migrations transsahariennes et transméditerranéennes, diasporas historiques et contemporaines, circulations estudiantine et intellectuelle. Une attention particulière sera accordée aux narrations littéraires, cinématographiques et testimoniales qui donnent voix aux expériences migrantes, ainsi qu'aux représentations médiatiques qui construisent, déconstruisent ou reconduisent les imaginaires migratoires.

2. Productions culturelles et artistiques : créations, circulations, réceptions

Les littératures africaines, le cinéma, les arts visuels, la musique, le théâtre et les arts performatifs constituent des lieux privilégiés d'expression des réalités africaines contemporaines. Les contributions pourront analyser les œuvres d'auteurs, de cinéastes, d'artistes et de créateurs africains ou de la diaspora, en interrogeant leurs circulations transnationales, leurs stratégies de visibilité et leur rôle dans la redéfinition des canons esthétiques et culturels mondiaux.

3. Médias, technologies numériques et sphères publiques africaines

L'essor des technologies numériques transforme profondément les paysages médiatiques africains et les modes de participation à la vie publique. Cet axe invite à réfléchir sur le rôle des médias traditionnels et des plateformes numériques dans la construction des discours sur l'Afrique et depuis l'Afrique, sur les dynamiques de contre-narration face aux représentations occidentales hégémoniques et sur l'émergence de nouvelles formes d'activisme, de mobilisation sociale et de créativité à l'ère du numérique.

4. Mémoires coloniales, postcoloniales et dé-coloniales

Les traces du passé colonial continuent de marquer les sociétés africaines et leurs relations avec l'Europe et le reste du monde. Les contributions pourront interroger les processus mémoriels, les politiques de commémoration, les initiatives de restitution patrimoniale, ainsi que les démarches artistiques et littéraires qui revisitent l'histoire coloniale. Une attention sera également portée aux pensées dé-coloniales et aux épistémologies africaines qui proposent des cadres alternatifs pour penser le présent et l'avenir du continent.

5. Enjeux environnementaux, urbains et futurs possibles

Face aux défis climatiques, démographiques et urbains, le continent africain apparaît comme un laboratoire de futurs possibles. Cet axe invite à explorer les représentations littéraires et artistiques de l'urbain africain, les récits d'anticipation et de science-fiction afro-futuristes, ainsi que les imaginaires environnementaux qui circulent dans les productions culturelles contemporaines. Les contributions pourront également analyser les discours médiatiques sur le développement durable, la transition écologique et les initiatives locales face aux crises globales.

6. Langues, traductions et circulations littéraires

La question linguistique traverse l'ensemble des productions culturelles africaines. Les contributions pourront s'intéresser aux enjeux de la création en langues africaines, aux pratiques de multilinguisme et de code-switching dans les œuvres littéraires et artistiques, aux politiques éditoriales et aux circuits de traduction qui conditionnent la visibilité internationale des créateurs africains, ainsi qu'aux débats sur la décolonisation linguistique.

Approches méthodologiques privilégiées

Ce numéro encourage une approche interdisciplinaire et comparative. Les contributions pourront mobiliser les outils théoriques et méthodologiques de diverses disciplines :

- Études littéraires et comparées

- Études cinématographiques et audiovisuelles

- Sciences de l'information et de la communication

- Histoire culturelle et études postcoloniales

- Anthropologie et sociologie des migrations

- Études artistiques et esthétiques

- Géographie culturelle et études urbaines

Les analyses pourront porter sur des corpus variés : œuvres littéraires, productions cinématographiques, contenus médiatiques, pratiques artistiques, archives, entretiens, productions numériques, etc.

Types de contributions attendues

- Articles de recherche : contributions scientifiques originales de 3000 à 6000 mots

- Entretiens : dialogues avec des créateurs, artistes, écrivains, cinéastes ou intellectuels africains

- Comptes rendus critiques : d'ouvrages, films ou expositions

Langues de publication

Les contributions peuvent être soumises en français, en anglais, en espagnol ou en arabe.

Calendrier

- 15 mai 2026 : date limite d'envoi des propositions (articles)

- Mai - juin 2026 : processus d'évaluation en double aveugle

- Juin 2026 : publication en ligne du numéro (IMIST-PRSM)

Modalités de soumission

Les propositions doivent être soumises en ligne sur le portail des PRSM via le lien suivant : https://journals.imist.ma/index.php/3M/about/submissions

Les articles complets devront respecter les normes éditoriales de la revue (feuille de style disponible via : https://journals.imist.ma/index.php/3M/about/submissions). Ils seront soumis à un processus d'évaluation en double aveugle par au moins deux experts du domaine.

Coordination scientifique du numéro

Ce numéro thématique est coordonné par un comité éditorial composé de chercheur·e·s spécialistes des études pluridisciplinaires africaines, des migrations méditerranéennes et des productions culturelles contemporaines.

Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à contacter le coordinateur à l'adresse : https://journals.imist.ma/index.php/3M

Nous attendons avec intérêt vos propositions qui contribueront à enrichir notre compréhension des dynamiques contemporaines qui traversent le continent africain et à donner voix à la diversité des productions culturelles et intellectuelles qui le caractérisent.

***