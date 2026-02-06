Complexus, n° 7 : "L’imaginaire du voyage dans la littérature et les arts" (vol. 1)

Complexus, revue interdisciplinaire en Littératures, Critique, Histoire de l’art et Didactique, publie son septième numéro, intitulé « L’imaginaire du voyage dans la littérature et les arts I ». Un deuxième volume, constituant le numéro 8, viendra prolonger cette thématique et paraîtra fin février 2026.

Ce volume 1 est dirigé par le Pr. Hicham BELHAJ, de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès (Maroc). Sa force réside dans la mise en lumière de la manière dont le voyage (à la fois réel et imaginaire) imprègne et structure l’ensemble de la création humaine. Les contributions ne considèrent pas le voyage comme un simple objet d’étude, mais comme un prisme critique permettant de repenser les fondements de l’art, la construction des identités, les rapports de pouvoir, ainsi que les modalités mêmes de la représentation du monde.

La diversité des approches et le dialogue entre les disciplines font émerger une compréhension renouvelée de ce que signifie « voyager » dans l’imaginaire.

Le sommaire de ce numéro rassemble des études portant sur des œuvres cinématographiques, littéraires, plastiques et musicales, certaines interrogeant également les liens entre voyage et expérience de la guerre.

—

Sommaire

Au cœur du voyage : itinéraires imaginaires et transfigurations : Hicham BELHAJ

Nicolas de Staël ou la reconnaissance lumineuse du Maroc : Bernadette REY MIMOSO-RUIZ

Signes de la culture marocaine chez Matisse : lecture sémiologique du séjour de 1912-1913 et genèse d’un nouveau langage plastique : Abdellatif NOUAYTI

L’artiste voyageur : passeur-vagabond d’une identité historico-artistique : Houda KESSABI et Mounssef SEDKI ALAOUI

Les Voyages de Bougainville et Cook : regards croisés sur Tahiti au XVIIIᵉ siècle : Ana Paula FERNANDES

Réflexion autour des Cartas Marruecas de José Cadalso (1789) depuis une perspective orientaliste : Manon LARRAUFIE SERROUKH

Regards croisés sur les mœurs : la femme et la table dans les récits de voyage entre Orient et Occident : Noura KADI

L’imaginaire du voyage fictif chez Henri : Qingya MENG

Les modalités du voyage dans l’imaginaire narratif d’Éric Faye : N’Drin Edwige URSULE

Le voyage merveilleux moderne dans En Patagonie de Bruce Chatwin : un cabinet de curiosités littéraire : Mounir AZEROUAL

Un bestiaire en mouvement : la pratique du voyage dans l’écriture de Mathieu Belezi : Marco PALMIERI

Les voyages et la quête d’identité de Victor Hugo : lecture historique, herméneutique et psychanalytique : Randa HOBBI

Le déguisement des voyages imaginaires en cheminements spirituels : Phantasia et Tajalliyāt de Gamal Ghitany : Nouranne FAHIM

L’écrivain célèbre et Ulysse : voyage à la reconquête du Zahir : Luc Didier ZE NGONO

Au risque de se perdre : roman de voyage, intertextualité et portrait moral d’un migrant dans Ulysse from Bagdad d’Éric-Emmanuel Schmitt : Monique NOËL-GAUDREAULT

Errance, objets et gestes : analyse sémio-pragmatique du voyage dans La Ruée vers l’or : Mahdi AMRI

Le voyage dans le temps dans les écrits de science-fiction de Talib Omran : Mountajab SAKR

Le sublime dans le Voyage en Orient de Nerval : Jacques MARCKERT

Les voyageurs sans voyage dans En attendant Godot et Fin de partie de Samuel Beckett : pour une esthétique de l’anti-voyage : Jamila CHTIOUI et Younès Ez-ZOUAINE

—

Pour découvrir ce numéro, visitez le site de la revue :

https://revues.imist.ma/index.php/Complexus

—

Contact : revuecomplexus@gmail.com