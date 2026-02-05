Journée d'étude: Devenir et évolutions du cinéma au féminin en Espagne au XXIe (Maison de la Recherche. U. Sorbonne nouvelle, Paris)

Devenir et évolutions du cinéma au féminin en Espagne au XXIe siècle

Appel à communication pour la Journée d’étude

Date limite d’envoi des propositions : 1er mars 2026

Date de la journée : vendredi 19 juin 2026

Lieu : Paris (Maison de la Recherche. U. Sorbonne nouvelle)

Au cours du XXe siècle, il y a eu peu de femmes réalisatrices en Espagne et, de surcroît, lorsqu’elles faisaient des films, ceux-ci pouvaient être ignorés par la critique (Zecchi, 2014). Depuis la Transition puis l’apparition d’une génération de cinéastes, nées dans les années 1960, tournant leurs premiers films dans les années 1990, le cinéma fait par des femmes a commencé peu à peu à être reconnu (Heredero, 1998 ; Cami-Vela, 2001) et quelques-unes de ces réalisatrices ont réussi à produire une œuvre qui compte aujourd’hui plus d’une dizaine d’opus. Toutefois, c’est avec la création de deux écoles de cinéma à Madrid et Barcelone en 1994 (ECAM et ESCAC) que se sont formées de nouvelles générations de réalisatrices qui aujourd’hui voient leurs films sélectionnés dans des festivals comme Berlin, Cannes ou Saint-Sébastien.

La date que nous pouvons retenir comme point de départ pour notre étude de cette nouvelle création au féminin pourrait être 2009, qui correspond non seulement à la sortie en salle du premier film de Mar Coll, Tres días con la familia, mais aussi à sa reconnaissance tant au festival de cinéma de Málaga que par l’Académie du cinéma espagnole, avec le prix (Goya) du « meilleur premier film ». En proposant un récit en demi-teinte sur une famille de la bourgeoisie catalane, où le silence est un élément majeur ainsi que le regard au féminin de ses protagonistes, Coll inaugure une nouvelle période pour le cinéma des réalisatrices qui peu à peu s’affirme dans le panorama espagnol.

Ainsi, grâce aux nouvelles dispositions adoptées par l’ICAA et notamment les subventions spécifiques attribuées aux films tournés par des femmes, avec des techniciennes ou productrices (Rodriguez, 2024), un nombre croissant de jeunes cinéastes a pu parvenir à tourner un puis des long-métrages de fiction. Les noms des nouvelles réalisatrices, Carla Simón, Alauda Ruiz de Azúa, Clara Roquet, Celia Rico, Paula Ortiz, Arantxa Echevarría, Belén Funes, Carlota Pereda, Pilar Palomero, Ana Jaurrieta, Elena Martín, entre autres, sont maintenant connus du public et de la critique, comme ceux de celles qui les ont précédées et sont toujours en activité, Isabel Coixet, Iciar Bollaín, Gracia Querejeta, Chus Gutiérrez.

Les formes documentaires restent très prisées par les réalisatrices débutantes en raison de budgets plus modestes et de dispositifs de production moins lourds ; ainsi certaines cinéastes sont devenues de véritables références en réalisant des films qui témoignent de la diversité possible dans le cinéma de non-fiction : cinéma-essai, documentaire d’archives, found / search / web footage, etc. Mercedes Álvarez, Carolina Astudillo, Virginia García del Pino, María Cañas ou María Ruido n’en sont que quelques exemples. Ces réalisatrices, ainsi que d’autres comme Neus Ballús ou Nuria Giménez, revendiquent l’hybridité de propositions dont la classification entre fiction et documentaire ne sera jamais évidente.

Notre journée d’étude aura pour objectif de dresser une cartographie de la production filmique des réalisatrices espagnoles de ces deux dernières décennies, qu’il s’agisse de films de fiction ou de non-fiction, d’en dessiner les contours à partir de l’analyse de spécificités ou en dégageant le caractère novateur des formes d’expression qu’elles choisissent. Existe-t-il un dialogue entre les différentes générations de réalisatrices qui pourrait transparaître dans leurs films ? Si un certain nombre de nouvelles réalisatrices proviennent de Catalogne, du Pays Basque ou de Galice, peut-on trouver des éléments permettant de déterminer une production qui serait spécifiquement régionale ?

Axes de recherche sur le cinéma des réalisatrices espagnoles de ce XXIe siècle :

· Emploi des genres cinématographiques,

· Nouvelles formes, expérimentations

· Thématiques récurrentes

· Traitement de la sexualité féminine et des violences sexuelles

· Spécificités régionales

· Dynamiques de création, avec un intérêt particulier pour les processus collaboratifs qu’elles impliquent

Date de réception des propositions : jusqu’au 1er mars 2026.

Résumé de 300 à 400 mots avec un bref CV, à envoyer à :

marie-soledad.rodriguez@sorbonne-nouvelle.fr et marta.alvarez@univ-fcomte.fr

Une réponse sera adressée à la mi-mars. Les communications pourront se faire en français ou en espagnol.

Cette première journée d’études sur le cinéma des réalisatrices espagnoles donnera lieu à publication.

Comité d’organisation : Marie-Soledad Rodriguez (Université Sorbonne Nouvelle) et Marta Álvarez (Université Marie et Louis Pasteur)