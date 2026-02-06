Jean-Paul Goux, Mémoires de l'Enclave (éd. critique dirigée par Pascal Lécroart)

Jean-Paul Goux, Mémoires de l'Enclave, édition critique dirigée par Pascal Lécroart,

avec Quentin Arnoud, Andrée Chauvin-Vileno, Corinne Grenouillet, Yvon Houssais et Odile Roynette.

Photographies de Gilles Choffé

Paru pour la première fois en 1986, Mémoires de l’Enclave de Jean-Paul Goux est aujourd’hui considéré comme un ouvrage fondateur de la littérature d'enquête contemporaine. Après plus d’un an de résidence dans le Pays de Montbéliard, le jeune romancier livrait une analyse éblouissante de la condition des ouvrières et des ouvriers de cette région industrielle de l’est de la France, touchée de plein fouet par la crise économique et la désindustrialisation. L’ouvrage s’appuyait sur une vaste documentation écrite, mais aussi sur des entretiens menés par l’écrivain pendant son séjour. Des femmes et des hommes, qui avaient travaillé pour les entreprises de la région, s’y livraient et tentaient de dire le poids du travail en usine et celui de la peine. Ils évoquaient aussi la mémoire des luttes ainsi que les différentes formes d’un contrôle social omniprésent dans une région marquée par le paternalisme des grandes familles de l’industrie, Japy et Peugeot en tout premier lieu. Transcrites et intégrées par l’écrivain dans une vaste composition polyphonique, ces bribes de vie formaient la trame d’un récit toujours aussi puissant.

L’édition critique ici proposée éclaire la généalogie, les sources et les intentions de l’ouvrage et le replace dans son contexte. Elle est accompagnée de documents et d’un riche dossier photographique qui donne à voir le travail remarquable réalisé par Gilles Choffé, un photographe amateur qui a accompagné Jean-Paul Goux dans son exploration de « l’Enclave ». Sous nos yeux ressurgit un monde méconnu et disparu que l’écrivain est parvenu à arracher du néant et de l’oubli.

—

Né en 1948, Jean-Paul Goux est un écrivain contemporain majeur, auteur d’une œuvre consistante et exigeante qui a débuté en 1977 avec son premier roman, Le Montreur d’ombres (1977) et se poursuit jusqu’à aujourd’hui avec ses derniers romans édités chez Champ Vallon, Sourdes contrées (2019), Tableau d’hiver (2022) et À la lisière (2026).