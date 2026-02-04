French Studies volume 80, n°1 : "A quaterly review"

Liverpool University Press a le plaisir de vous informer de la publication des nouveaux contenus de French Studies. Publiée pour le compte de la Society for French Studies, la revue constitue une référence pour les chercheuses et chercheurs travaillant dans l’ensemble des domaines des études françaises, notamment la langue et la linguistique (historiques et contemporaines), la littérature de toutes périodes, la pensée et l’histoire des idées, les études culturelles, le cinéma et la théorie critique.

French Studies fait désormais partie de LUP Open Languages, une nouvelle initiative Subscribe to Open. Avec le soutien des institutions abonnées, LUP Open Languages vise à offrir :

un accès immédiat en libre accès aux contenus les plus récents pour les lectrices et lecteurs du monde entier

l’absence de frais de publication en libre accès pour les autrices et auteurs

une visibilité et un impact accrus pour les recherches publiées.

Les institutions abonnées bénéficient également d’un accès exclusif aux archives de French Studies, dont les contenus remontent à 1947.

Table of contents Volume 80, Issue 1 / Table des matières – volume 80, numéro 1

RESEARCH ARTICLES

AURAL ANTI-JUDAISM IN THE ÉPÎTRE FARCIE DE LA SAINT-ÉTIENNE

TERRENCE CULLEN

LA LETTRE SUR LES SOURDS ET MUETS DE DIDEROT ET LES ÉTUDES SOURDES

EDWARD NYE

A NOBLEWOMAN’S GOTHIC: ARISTOCRATIC DOMESTICITY, POLITICAL MEDIEVALISM, AND ANCIEN RÉGIME FAMILY STRATEGY IN CAROLINE WUIET’S LE COUVENT DE SAINTE CATHERINE (1810)

ALICE C. M. KWOK

ANARCHIST TALES FOR REBEL CHILDREN: READING, WRITING, AND REVOLUTION IN LOUISE MICHEL’S CHILDREN’S STORIES

ELEANOR STEFIUK

‘MA VISION HARMONIEUSE ET TRANSPARENTE’: THE SOUND OF WORDS IN PROUST’S ARGUMENT AGAINST OBSCURITY

ELEANOR LISCHKA

SOPHOCLES WITH A SPANNER: SIMONE WEIL’S RADICAL USE OF PAUL VALÉRY’S THOUGHT FOR THE DIGNIFICATION OF LABOUR

JACK HAUGHTON

HUMAN INSUFFICIENCY IN MARGUERITE DURAS’S LE CAMION (1977) AND LE NAVIRE NIGHT (1979): ONTOLOGY, POLITICS, AESTHETICS

KAREL PLETINCK AND CHARLOTTE WYNANT

JODOROWSKY, L’INCAL ET DUNE: L’ANDROGYNE SACRÉ ET LA MALÉDICTION ANCESTRALE

GILLES BOILEAU

REVIEWS

SHEN JIAN, 法国通史 (A HISTORY OF FRANCE)

YU GAO

FRÉDÉRIC DUVAL, LES TRADUCTIONS MÉDIÉVALES DES COMPILATIONS DE JUSTINIEN

MARIE SEONG-HAK KIM

NOAH D. GUYNN, DAVID F. HULT, AND ELIZABETH SCALA, VERGINIA, LUCRETIA, AND THE MEDIEVAL LIVY: AN EDITION AND TRANSLATION OF EPISODES FROM PIERRE BERSUIRE’S ‘TITE-LIVE’ AND JEAN DE MEUN’S ‘ROMAN DE LA ROSE’

RENATE BLUMENFELD-KOSINSKI

CORINNE PIERREVILLE, LOUPS-GAROUS DU MOYEN ÂGE

LIAM LEWIS

Ce numéro comprend plus de quarante comptes rendus détaillés couvrant la littérature, la culture, l’histoire, la philosophie et les arts, du Moyen Âge à l’époque contemporaine, dans le champ des études françaises et francophones.

OBITUARY

TIMO OBERGÖKER (1973–2025)

ANNA CLAYFIELD

ABSTRACTS

