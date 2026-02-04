Atelier doctoral: "État et sentiment d’urgence : enquêtes en cours"

Avec le soutien du Programme doctoral suisse en Littérature générale et comparée (Université de Fribourg, Université de Genève, Université de Lausanne, Universität Zürich)

En amont du colloque : "État et sentiment d’urgence : discours littéraires et pratiques plurimédiales" (colloque annuel de l’Association suisse de littérature générale et comparée ASLGC / Jahrestagung der Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft SGAVL, 19-20 novembre 2026).

(deutschsprachige Fassung unten)

Présentation

Cet atelier s’adresse en priorité à des doctorant·es en littérature générale et comparée, ainsi qu’en disciplines voisines (études littéraires, études culturelles, études théâtrales et cinématographiques, sciences de l’information et de la communication, histoire et archéologie des médias etc.), et travaillant sur des objets en lien avec la thématique du colloque, à savoir les représentations littéraires et artistiques de l’urgence, de l’Antiquité à nos jours (pour une description plus approfondie de la thématique : https://www.unil.ch/news/fr/1763394560033).

L’objectif est de proposer un espace de discussion approfondi autour de travaux en cours (chapitres de thèse, études de cas, réflexions méthodologiques, etc.) et de favoriser les échanges entre jeunes chercheur·euses et membres de la communauté comparatiste, dans un cadre préparatoire au colloque. Les participant·es à l’atelier doctoral seront encouragé·es à assister au colloque les 19–20 novembre 2026.

Chaque participant·e disposera de 10 minutes de présentation, suivies de 30 minutes de discussion. Pour celles et ceux qui le souhaitent, nous encourageons les participant·es à envoyer un résumé, des lectures en lien avec leur présentation ou tout autre support de réflexion afin d’enrichir les retours et les échanges qui suivront. Cet envoi sera demandé trois semaines avant l’atelier et sera transmis aux autres discutant·es inscrit·es à l’atelier.

Les langues de travail privilégiées sont le français, l’allemand, l’italien et l’anglais. Les propositions peuvent être soumises dans l’une de ces langues ; les participant·es sont invité·es à tenir compte de la dimension plurilingue de l’atelier.

Les frais de déplacement et de séjour seront pris en charge pour les doctorant·es des universités suisses dans la limite du budget disponible. La priorité sera donnée aux doctorant·es inscrit·es en Littérature comparée au sein d’une université suisse.

Modalités de soumission

Les propositions de communication devront comprendre :

Un titre provisoire ;

Un résumé de 300 à 500 mots, présentant la problématique, le cadre théorique, le corpus ou le matériau étudié, ainsi que la manière dont l’intervention s’inscrit dans la thématique de l’atelier ;

Une brève notice bio-bibliographique (max. 150 mots), mentionnant l’affiliation, le sujet de thèse, l’année d’inscription (ou de soutenance) et l’adresse mail.

Les propositions sont à envoyer d’ici au 1er juin 2026 aux adresses suivantes :

francesca.catalano@unil.ch, boris.colinas@unil.ch, zelie.gottraux@unil.ch, avec pour objet : « Atelier doctoral – État et sentiment d’urgence ». Les réponses seront communiquées au plus tard le 31 juillet 2026.

(französische Fassung siehe oben)

Call for Papers – Doktorand:innen-Workshop „Notstandszenarien und Dringlichkeitsgefühle: laufende Untersuchungen“ 18.-19. November 2026, Universität Lausanne Unterstützt mit Mitteln der interuniversitären Doktoratskooperation „Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft“ (Université de Fribourg, Université de Genève, Université de Lausanne, Universität Zürich) (Im Vorfeld der Tagung: „Notstandszenarien und Dringlichkeitsgefühle zwischen literarischen Diskursen und intermedialen Praktiken“ Jahrestagung der Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft SGAVL / Colloque annuel de l’Association suisse de littérature générale et comparée ASLGC, 19-20 novembre 2026)

Exposé

Anlässlich der Jahrestagung der Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft (SGAVL / ASLGC) mit dem Titel „Notstandszenarien und Dringlichkeitsgefühle zwischen literarischen Diskursen und intermedialen Praktiken“, die am 19.–20. November 2026 an der Universität Lausanne stattfindet, wird im Vorfeld der Tagung, am Nachmittag des 18. und am Vormittag des 19. November 2026, ein Doktorand:innen-Workshop organisiert.

Dieser Workshop richtet sich in erster Linie an Doktorand:innen der Allgemeinen und Vergleichenden Literaturwissenschaft sowie verwandter Disziplinen (Literaturwissenschaft, Kulturwissenschaft, Theater- und Filmwissenschaft, Medienwissenschaft usw.), die zu Themen arbeiten, die in engem Zusammenhang mit der Tagungsthematik stehen, nämlich die literarischen und künstlerischen Darstellungen von Dringlichkeit von der Antike bis in die Gegenwart (vgl. den Call for Papers der Tagung für eine ausführlichere Beschreibung der Thematik: https://www.unil.ch/news/fr/1763394560033).

Ziel des Workshops ist es, einen Raum für vertiefte Diskussionen über laufende Arbeiten (Dissertationskapitel, Fallstudien, methodologische Reflexionen usw.) zu bieten und den Austausch zwischen jungen Forscher:innen und Mitgliedern der komparatistischen Community zu fördern. Es besteht die Möglichkeit, im Anschluss an den Workshop an der Tagung am 19.-20. November 2026 teilzunehmen.

Jede:r Teilnehmer:in verfügt über 10 Minuten für die Präsentation, gefolgt von 30 Minuten Diskussion. Wir empfehlen den Teilnehmer:innen, ein Handout, Textauszüge oder andere Denkanstöße einzureichen, um das Feedback und den Austausch zu optimieren. Diese Unterlagen sind drei Wochen vor dem Workshop einzureichen und werden an die angemeldeten Diskussionsteilnehmer:innen zur Vorbereitung zugeschickt.



Die bevorzugten Arbeitssprachen sind Französisch, Deutsch, Italienisch und Englisch. Vorschläge können in einer dieser Sprachen eingereicht werden; die Teilnehmer:innen werden gebeten, der mehrsprachigen Ausrichtung des Ateliers Rechnung zu tragen. Die Reise- und Aufenthaltskosten für Doktorierende von Schweizer Universitäten werden im Rahmen des verfügbaren Budgets übernommen. Vorrang haben Doktorierende, die an einer Schweizer Universität im Fach Vergleichende Literaturwissenschaft eingeschrieben sind.

Einreichungsmodalitäten

Die Vorschläge für Beiträge sollen folgende Elemente enthalten:

einen vorläufigen Titel;

eine Zusammenfassung von 300–500 Wörtern, in der Fragestellung, theoretischer Rahmen, Korpus bzw. Untersuchungsmaterial sowie die Einbettung des Beitrags in die Thematik des Workshops dargelegt werden;

eine kurze bio-bibliographische Notiz (max. 150 Wörter) mit Angaben zur institutionellen Zugehörigkeit, zum Dissertationsprojekt, zum Jahr der Immatrikulation (bzw. der Disputation) sowie zur E-Mail-Adresse.

Die Vorschläge sind bis zum 1. Juni 2026 an folgende Adressen zu senden: francesca.catalano@unil.ch, boris.colinas@unil.ch, zelie.gottraux@unil.ch, mit dem Betreff: „Doktorand:innen-Workshop – Notstandszenarien und Dringlichkeitsgefühle“. Die Rückmeldungen erfolgen spätestens bis zum 31. Juli 2026.