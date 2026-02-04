Appel à proposition de numéro de revue - Hybrid 18

Candidature à la direction du numéro 18 de la revue Hybrid

à paraître en novembre 2027

La proposition doit être co-dirigée par au moins 2 personnes (dont une doit obligatoirement être enseignant‧es-chercheurses ou chercheurses titulaires) et doit sʼinscrire dans les thématiques de la revue.

La candidature doit être composée de :

un titre

un appel à contributions dʼune ou deux pages accompagnées de : une bibliographie une notice bio-bibliographique des co-directeurs ou co-directrices dʼéventuels noms de contributeurs et contributrices pressenti·es (parité à respecter)



Candidature à envoyer au format Word à : edition@eur-artec.fr

Délai : avant le 16 mars 2026

Composition dʼun numéro dʼHybrid

I. Ligne éditoriale

Revue annuelle bilingue français-anglais, Hybrid explore depuis 2014 la relation entre les technologies numériques et les pratiques artistiques et littéraires, ainsi que les pratiques de recherche transformées par le numérique. Née dans le contexte de création du laboratoire d’excellence des arts et médiations humaines (Labex Arts-H2H) et désormais portée par lʼEUR ArTeC, la revue est publiée par les Presses universitaires de Vincennes. Elle propose non seulement des réflexions théoriques et des études de terrain, mais inclut également des œuvres de recherche et création qui explorent de diverses manières la matérialité du texte et de lʼimage numériques.

https://journals.openedition.org/hybrid/

II. Composition

1. Structure générale et rédaction

- La revue doit comporter une introduction, des articles, des créations et des recensions ou notes de lecture

o Voir pour exemple ce n° : https://journals.openedition.org/hybrid/3550

o Format à 250 000 signes maximum, espaces comprises, composé de :

1 introduction (20 000 signes max, espaces comprises)

au moins 5 articles (25 000 signes max chacun, espaces comprises)

au moins 1 note de lecture (10 000 signes max chacune, espaces comprises)

au moins 1 création (une vidéo et/ou des images et/ou 10 000 signes max)

elle peut inclure un entretien, un portrait out tout autre format à discuter avec l'éditrice

2. Contribution

Chaque contribution doit être accompagnée de :

- Une biographie de lʼauteur ou lʼautrice de la contribution de 800 signes maximum

- Un minimum de 5 mots-clefs afin dʼoptimiser le référencement de lʼarticle

- Un résumé de 1500 signes max

- Une bibliographie (pour les articles) aux normes APA

Tous ces éléments cités sont à prendre en compte lors du calibrage (par ex. : les 25 000 signes max dʼun article doivent comprendre les signes du résumé, de la biographie, de la bibliographie, etc.)

La dimension internationale est encouragée. Les articles peuvent être rédigés en anglais (ou autres langues sous réserve quʼils puissent être évalués dans leur langue originale). Dans ce cas-là, le nombre de signes maximal est de 23 000.