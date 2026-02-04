Écriture et image, n° 6 : “épigraphistes au travail” (dir. Béatrice Fraenkel et Estelle Ingrand-Varenne)

Sixième numéro de la revue “écriture et image” placé sous la direction de Béatrice Fraenkel et Estelle Ingrand-Varenne.

Intitulé « épigraphistes au travail », ce numéro s’intéresse de façon inédite au travail des épigraphistes, leurs méthodes et la construction de leurs savoirs. Ouvrant sur une œuvre du graveur lapidaire Frank Jalleau (1962-2025), filmée au moment de sa genèse, le numéro propose sept articles qui retracent les étapes chronologiques – de la préparation à la rencontre des inscriptions jusqu’à la publication du corpus – d’enquêtes menées de la France à la Chine, en passant par l’Égypte, la Grèce, la Syrie ou l’Iran. Le cabinet de curiosités explore l’oeuvre de Joseph Kosuth inspirée par la pierre de Rosette, la rubrique consacrée aux archives réédite sous forme enrichie un article de 1985 éclairant le rôle émergent, au milieu du XIXe siècle, de la photographie dans les relevés archéologiques, les entretiens offrent à la suite le témoignage de trois générations de chercheuses et chercheurs pratiquant l’épigraphie, suivis de quatre comptes rendus, et d’une étude collective sur le projet exploratoire d’un lexique commun en épigraphie numérique.

