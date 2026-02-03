I Seminario Internacional de Investigación en Teoría de la Literatura IBERO-UCM-UNAM (en ligne)

I Seminario Internacional de Investigación en Teoría de la Literatura IBERO-UCM-UNAM: "LA MATERIALIDAD DE LA LITERATURA"

18 de marzo de 2026

Modalidad online (Google Meet) previo registro hasta el 16 de marzo de 2026.

Coordinación: Dr. Paulo Gatica (UCM), Dra. Cecilia Salmerón (IBERO-CDMX) y Dr. Alberto Vital (UNAM-IIFl).

El Grupo de investigación “Teoría y retórica de la ficción” (UCM 930478) de la Universidad Complutense de Madrid, el Departamento de Letras de la Universidad Iberoamericana-Ciudad de México y el Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México organizan el I Seminario Internacional de Investigación en Teoría de la Literatura IBERO-UCM-UNAM: “La materialidad de la literatura”, que se celebrará el 18 de marzo de 2026 de forma telemática (Google Meet).

Esta iniciativa de carácter anual nace a partir de los vínculos académicos previamente establecidos entre dichas instituciones y de la convicción compartida acerca de la importante y necesaria labor de las humanidades para una mejor comprensión del presente. Concebido como un espacio de encuentro e intercambio académico, el seminario subraya la centralidad de la teoría de la literatura en los estudios literarios actuales y promueve la reflexión colectiva en torno a un tema general de interés, que rotará en las sucesivas ediciones y cuyos resultados serán difundidos en sus respectivos monográficos.

En la primera edición del Seminario se abordará la materialidad de la literatura desde una visión transversal, pues la “materialidad” comprende varias dimensiones del hecho literario:

- Atención a los elementos físicos de la literatura —a las tecnologías de escritura y a los diferentes soportes literarios, principalmente—, si bien se reconoce la excesiva dependencia del concepto de una supuesta fisicidad opuesta a una inmaterialidad/incorporeidad textual.

- Conexión de la materialidad literaria con la crítica genética, la reconstrucción de una genealogía textual y una presencia predominante de conceptos como el de archivo o el de borrador en ciertas poéticas y escrituras contemporáneas.

- Reflexión en torno a las materialidades textuales (significados introducidos por el tipo de letra, papel, disposición del texto en la página, imagen, voz, cuerpo, sonido…) y en relación con ello a las literaturas expandidas (literatura más allá del libro).

- Estudio de la materialidad literaria ligado también a su análisis en relación con los medios de comunicación y, a su vez, con las mediaciones culturales asociadas.

Interés por la materia implicada en la materialidad de la literatura; por ejemplo, la “huella ecológica” de una infraestructura literaria, generalmente concebida como mundo inmaterial o de bajo impacto, observada como un ecosistema cultural en interacción con otros ecosistemas. Por ejemplo, poéticas del reciclaje, estéticas y escrituras precarias, producciones y editoriales cartoneras.

Découvrir le programme sur Fabula…

—

Registro: pgatica@ucm.es

Se otorgará certificado de asistencia a las personas que lo soliciten.

Más información: https://www.ucm.es/trficcion/; @trficcionucm @iberoletras (Instagram)