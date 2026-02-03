"Le soleil se leva. Écrire le départ, peindre la transformation". Conférence-lecture dans le cadre de l'exposition d’art contemporain L'aube du chemin (Appel à propositions d’intervention)

Appel à contributions/ propositions d’intervention

« Le soleil se leva, » : écrire le départ, peindre la transformation

Conférence-lecture publique dans le cadre de l'exposition d’art contemporain L'aube du chemin

Lundi, le 29 juin 2026 de 18h30 à 20h00 (fin de la discussion à la fermeture de l’espace)

Galerie au Médicis, 5 rue de Médicis, 75006

Une intervention d’environ 25 minutes, suivie d’un temps de discussion.

Dans une démarche à la fois curatoriale et intellectuelle, Les Archives Vivantes collabore avec des chercheurs et des institutions universitaires pour prolonger ses expositions d'une réflexion critique et théorique.

« Lorsque le froid et la faim, ces deux grands ennemis du voyageur, furent un peu calmés, la curiosité reprit le dessus. » (Alexandre Dumas, Aventures autour du Mont-Blanc, 1833, p. 26)

En juillet 1832, Alexandre Dumas quitte Paris pour un périple de plusieurs mois. L’esprit curieux, il accomplit une grande aventure autour du Mont-Blanc, passant par Chamonix, Martigny, Bourg-Saint-Maurice, Chambéry…, un tour presque complet.

Au fil de ses étapes, Dumas noircit ses cahiers afin de satisfaire cet appétit d’écrire nourri par le paysage qui l’entoure. C’est cette insatiable curiosité de découvrir l’immense massif qui alimente sa grande soif de recueillir, de raconter et d’expliquer ce qu’il voit. La plume de Dumas flâne dans les chemins sans relâche ; il est parfois un pur touriste qui décrit les paysages et les couleurs de la vallée de Chamonix. Tantôt, il se mue en historien, narrant les souvenirs du passage de l’armée de Napoléon à Bourg-Saint-Pierre. Tantôt, il est Dumas, le géologue qui annote les particularités de son odyssée aventureuse près des crevasses de la mer de Glace.

Ce récit de voyage, il ne s’agit pas de l’aborder sous l’angle de la réalité historique ou géographique. Il relève plutôt de la fiction, étroitement mêlée à la nature, à la géologie du paysage et le tout nourri de références historiques. Cette forme d’écriture jouera un rôle décisif dans l’affirmation de la personnalité du jeune Dumas.

Loin d’être un simple ornement, la nature dans ce récit littéraire exprime une vérité éprouvée depuis toujours : la Nature ne cesse jamais de nourrir la création et la réflexion des artistes, elle offre un désintéressement, une source d’inspiration inépuisable qui conduit vers un élan fertile.

C'est dans cet élan que s'inscrit le travail de Joël Dagès, artiste teinturier dont les œuvres seront présentées lors de l'exposition L'aube du chemin.

Après trente années passé dans l’univers de la mode parisienne, Joël Dagès a choisi de revenir aux sources : la ferme familiale dans les Landes, la terre, le silence. Depuis 2019, il se consacre entièrement à la teinture végétale, une pratique qu'il conçoit comme un art du temps long.

Comme Dumas noircissait ses cahiers au fil de ses étapes alpines, Joël trempe ses tissus dans des bains successifs de couleur. Les pigments, tous végétaux, tous écologiques, se déposent, se superposent, se mélangent jusqu'à créer des vibrations chromatiques. Chaque pièce devient un tableau où la matière dialogue avec le geste ancestral, où la nature révèle lentement ce qu'elle garde en elle.

Il y a la même curiosité chez cet artiste insatiable que chez le jeune voyageur Dumas : celle de recueillir ce que la nature offre, de transformer cette matière brute en un récit visuel. Les couleurs extraites de la terre sont ses paysages ; les passages répétés dans les bains de teinture, ses étapes de voyage.

L'exposition L'aube du chemin propose ainsi une rencontre entre deux démarches séparées par près de deux siècles, mais animées par un même élan : la nature comme source de transformation perpétuelle, le voyage, qu'il soit géographique ou intérieur, comme genèse de l'œuvre.

Pistes de sujet pour la conférence-lecture :

Dumas voyageur : l'écriture comme transformation de soi.

Explorer comment le voyage alpin de 1832 a contribué à forger la voix littéraire du jeune Dumas. Entre récit de voyage, autofiction et roman historique, comment cette expérience de la montagne a-t-elle nourri la naissance du romancier que l'on connaît ? La couleur dans la littérature de voyage au XIXe siècle

De Dumas à Ruskin, de Goethe à Chateaubriand, comment les écrivains voyageurs ont-ils tenté de saisir et de traduire les couleurs du paysage ? Quels mots, quelles métaphores ont-ils inventés pour rendre compte de ce que l'œil perçoit face à la montagne, la lumière, la neige ? Histoire naturelle de la couleur : du pigment végétal à l’œuvre finale

Dans la lignée des travaux de Michel Pastoureau, interroger le rapport entre matière naturelle et création artistique. Comment les pigments extraits des plantes, des terres, des animaux et des minéraux ont-ils façonné l'histoire de l'art ? Quelle symbolique portent ces couleurs nées de la nature ? La chimie lente : savoir-faire tinctoriaux et gestes ancestraux

Une approche technique et anthropologique des pratiques de teinture végétale. Quels processus chimiques sont à l'œuvre dans la transformation de la matière ? Comment ces gestes, transmis de génération en génération, s'inscrivent-ils dans une écologie de la création ? Nature et création : le paysage comme atelier

De la contemplation à la transformation, comment la nature devient-elle source et matière de l'œuvre ? Croiser les regards de l'écrivain voyageur et de l'artiste plasticien sur ce que le paysage offre à celui qui sait le recevoir.

—

À propos des Archives Vivantes

Les Archives Vivantes est un atelier curatorial indépendant fondé à Paris en 2025, dédié à la conception d'expositions d'art contemporain à forte dimension narrative. La structure croise les arts visuels et le design avec le patrimoine littéraire, musical et théâtral français, dans une approche que nous qualifions de « théâtre figé » : l'espace d'exposition devient une scène où les œuvres dialoguent entre elles et avec un imaginaire plus large. Depuis sa création, Les Archives Vivantes a réalisé des expositions présentant des artistes de France, d'Italie, de Taïwan, de Slovaquie et des États-Unis, et a été reconnue par Madame Figaro et Marie Claire.